Thomas Pozner ganó la clasificación del TC Pista en Alta Gracia

Este sábado se desarrolló parte de la actividad correspondiente a la sexta fecha del TC Pista. En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, los pilotos de la categoría telonera buscaron el mejor registro posible para arrancar por delante en las series clasificatorias del domingo.

Luego de destacarse en los entrenamientos, Thomas Pozner firmó el mejor tiempo de la clasificación con un registro de un minuto, 13 segundos y 704 milésimas. El piloto de Ford lideró por delante de Eugenio Provens y Santiago Biagi, que quedaron a 29 y 86 milésimas, respectivamente.

El ramirense Manuel Borgert fue de menor a mayor durante los entrenamientos y en la clasificación logró un tiempo que se ubicó quinto en la tabla general a 483 milésimas del marcado por Pozner.

Este domingo la actividad comenzará a las 9.10 con la disputa de las dos series clasificatorias al mejor de cinco vueltas. Posteriormente se desarrollará la final con horario de inicio a las 12.45 y una duración prevista de 25 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | TC Pista | Fecha 6 (en Alta Gracia)

1°) Thomas Pozner (Ford): 1’13”704/1000.

2°) Eugenio Provens (Dodge): a 29/1000.

3°) Santiago Biagi (Dodge): a 86/1000.

4°) Bautista Damiani (Chevrolet): a 348/1000.

5°) Manuel Borgert (Ford): a 483/1000.