Fútbol: Belgrano venció a Patronato en el clásico que abrió la 9ª fecha de la Liga Paranaense

El Chanchi Flores marcó el único gol del partido en el estadio Grella. (Foto: Locos x la Liga)

Belgrano superó a Patronato, como visitante, por 1 a 0 este viernes en el comienzo de la programación de la 9ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Paranaense de Fútbol. El partido se disputó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el único gol fue convertido por Luis Chanchi Flores.

El clásico tuvo emociones varias y expulsiones, pero el único grito de gol llegó a los 10 minutos del segundo tiempo. Flores aprovechó, luego de un penal atajado por Exequiel Penoni y dos rebotes, para colocar la única diferencia del partido en el reducto de Villa Sarmiento.

El local tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja a los 30 minutos de la primera etapa, sin embargo Gino Miloco (exPatronato) le atajó una pena máxima a Luciano Strey.

Ninguno de los dos equipos terminó con los 11 jugadores en cancha: el Albiceleste tuvo que aguantar la ventaja con 9 hombres por las expulsiones de Alex Duarte y Franco Sánchez Rodríguez, a los 16 y 21 minutos del complemento. Mientras que Federico Vigil vio la roja en el Santo ya en tiempo cumplido.

Con este resultado, el Mondonguero alcanzó en el cuarto puesto a San Benito con 17 puntos, mientras que el selectivo dirigido por Leonardo Ferrero quedó con 10 unidades, por ahora, afuera de la zona de clasificación para la lucha por el título.

En Sub 20, el festejo también fue Mondonguero

Belgrano superó a Patronato 1 a 0 en el partido preliminar, protagonizado por la categoría Sub 20. Genaro Zalazar marcó el único gol del encuentro para el conjunto dirigido por Leandro Emery.

Cómo sigue la fecha 9

La jornada continuará este sábado desde las 15.30 con Don Bosco-Los Toritos de Chiclana en el estadio Luis Renaud (Club Atlético Neuquen). Pero el grueso de la programación se jugará el domingo a partir de las 15.30 con la presentación del líder Neuquen ante Peñarol, en condición de local.

También jugarán: San Benito - Club VF (Estadio Argentino Juniors); Ciclón del Sur - Camioneros (Estadio Aníbal Giusti); Palermo - Argentino Juniors (Estadio Alberto Taleb); Oro Verde - Independiente (Estadio Gustavo "Pucará" Ortellado) e Instituto-Universitario (Villa Uranga).

Finalmente, Sportivo Urquiza –escolta junto a la U– completará la acción de los equipos de vanguardia el martes 9 a las 15.30, cuando reciba a Atlético Paraná en el estadio Oscar Vera.

Posiciones: Neuquen 19; Universitario y Sportivo Urquiza 18; San Benito y Belgrano* 17; Oro Verde 16; Don Bosco 14; Ciclón del Sur y Club VF 13; Atlético Paraná 12; Patronato* y Peñarol 10; Instituto 9; Camioneros, Formación Independiente y Los Toritos 7; Palermo 1; Argentino Juniors 0.

(*) Tienen un partido más.