Un ciclo de lectura sobre literatura de terror

El espacio cultural Gatx Negrx Cafe Cultural convoca a los lectores locales a participar de una experiencia interactiva denominada "Ciclo Amarillo", una serie de cuatro encuentros presenciales de lectura en voz alta dedicados al libro El Rey de Amarillo del autor Robert W. Chambers, que se llevará a cabo en la ciudad de Paraná.

La modalidad de la propuesta consistirá en jornadas de lectura consecutivas donde un único lector sostendrá el relato de principio a fin. El objetivo de este proyecto literario es profundizar en el análisis de una obra fundacional del género Weird y el horror cósmico que sirvió de inspiración para creadores como Lovecraft y producciones televisivas contemporáneas como True Detective.

La dinámica de las sesiones fue diseñada para desarrollarse dentro de una ambientación caracteriza a los cuentos escritos por Chambers en 1895. Para lograr este efecto, los coordinadores seleccionaron una banda sonora integrada por composiciones musicales de Erik Satie, Arvo Part, Maurice Ravel, William Basinski y el grupo Stars of the Lid, la cual sonará de fondo mientras se desenvuelve la lectura de los cuatro relatos principales seleccionados.

Además del aspecto sonoro, cada encuentro incorporará objettos físicos y recursos digitales que funcionarán como utilería temática y como elementos de una investigación paralela, ya que los inscriptos recibirán una serie de pistas vinculadas a las tramas de los textos que deberán resolver de forma colectiva a lo largo de las cuatro semanas de duración del ciclo.

Debido a las características de la propuesta, el espacio informó que las actividades se realizarán en grupos cerrados y reducidos con un límite estricto de hasta diez personas por turno.

El valor será de $10.000 por cada encuentro, o de $32.000 para quienes decidan abonar el ciclo completo.

Por consultas o inscripción, comunicarse al 343 6111048.