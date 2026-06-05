La Biblioteca Popular mantiene abierta la inscripción a sus actividades formativas

La Biblioteca Popular del Paraná, conjuntamente con un equipo interdisciplinario de docentes y coordinadores locales, mantiene abierta la convocatoria para participar de su ciclo de talleres de formación y recreación durante la presente temporada, cuyas actividades se dictan de manera presencial en la sede de la institución, ubicada en calle Buenos Aires 256 de la ciudad de Paraná. Las propuestas se desarrollan semanalmente en diversos días y horarios, y abarca disciplinas como la literatura, las artes plásticas, el movimiento corporal, la estimulación de la memoria y los juegos de mesa.

Dentro del área de las letras y el fomento de la lectura, la institución cuenta con el taller infantil "Expedición polilla", a cargo de Yanina Remedi, destinado a niños de 6 a 8 años los lunes de 16 a 18, mientras que el espacio de escritura creativa "El escarabajo de oro", coordinado por Martín Nilva, funciona para adultos los lunes y viernes de 16 a 17:30, y para preadolescentes los viernes de 18 a 19:30.

También se destaca el espacio "Leer para escribir", enfocado en la lectura y redacción de textos breves para adultos, dictado por Gloria Cabrol y María Estela Reviriego los jueves de 16 a 18. Además, el taller "Palabra cazada en vuelo" se dictará de forma quincenal y estará coordinado por Graciela Chisty para la lectura de poesía en voz alta los sábados en el horario de 10:30 a 12:30. Estas dos propuestas son de carácter gratuito.

La profesora Priscila Bruschi dicta clases de dibujo y pintura para jóvenes y adultos a partir de los 16 años los martes de 18 a 19:45, Rocío Latrónico coordina las clases de danza contemporánea para adultos los martes de 16:30 a 17:30, y Silvia Salomone está al frente del taller de canto grupal los lunes de 10 a 11:30.

Por otra parte, la práctica de ajedrez se encuentra habilitada para mayores de 8 años los martes de 18 a 20 bajo la tutela de Rafael Sosa.

En lo que respecta a la salud mental y la recreación, Natalia Hirschfeld coordina cuatro grupos de estimulación cognitiva repartidos entre las mañanas de los martes y miércoles y las tardes de los lunes y jueves, mientras que Lía Zubielqui coordina de forma gratuita las mesas de Rummy los miércoles de 16:30 a 19.

Los organizadores de la institución recordaron que para participar formalmente de los talleres es requisito indispensable contar con la condición de asociado a la biblioteca, con excepción de las actividades explícitamente señaladas como gratuitas. Por dudas, consultas o inscripción a socio, comunicarse al 343 4702258.

Contactos directos de docentes y talleristas

-Yanina Remedi (Taller de lectura infantil Expedición polilla): 3434 5302888

-Priscila Bruschi (Dibujo y pintura para jóvenes y adultos): 343 5191011

-Martín Nilva (Escritura creativa El escarabajo de oro): 343 5040278

-Rocío Latrónico (Danza contemporánea para adultos): 343 5061915

-Rafael Sosa (Ajedrez): 343 4656336

-Silvia Salomone (Canto grupal para adultos): 3434 382713

-Natalia Hirschfeld (Estimulación cognitiva): 343 4690900

-Graciela Chisty (Lectura de poesía Palabra cazada en vuelo): 343 4461724

-Lía Zubielqui (Juego de mesa Rummy): 343 5007987

-Colectivo Lúdicos del Litoral (Juegos de mesa modernos): 343 4065313

-Gloria Cabrol y María Estela Reviriego (Leer para escribir): gloriacabrol@gmail.com