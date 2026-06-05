Casa Grande abre la inscripción para un taller recreativo destinado a personas mayores

La profesional Eliana Soutus coordinará un taller integral de recreación y estimulación destinado a personas mayores de 60 años, el cual se dictará todos los jueves en el horario de 15:30 a 17 en el espacio Casa Grande, ubicado en Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná, bajo modalidad de trabajo presencial.

El propósito de este programa de encuentros semanales es ofrecer una alternativa de socialización que promueva el envejecimiento activo de los participantes, brindar herramientas prácticas para fortalecer la reserva cognitiva, favorecer la expresión artística y propiciar la conformación de nuevos vínculos afectivos fuera con el fin de reducir el aislamiento social en la tercera edad.

La propuesta pedagógica a cargo de Soutus contempla una serie de módulos temáticos que se irán desarrollando a lo largo de las diferentes jornadas de trabajo. Entre las actividades principales se destacan las sesiones de juegos y estimulación cognitiva orientadas a ejercitar la memoria, la atención y las funciones ejecutivas y los bloques de movimiento adaptado que buscan preservar la movilidad articular y la coordinación física general.

Complementariamente, el taller incorporará espacios destinados a la expresión creativa a través de técnicas plásticas y musicales, y jornadas dedicadas al aprendizaje del uso de teléfonos celulares y nuevas tecnologías, una herramienta para facilitar la autonomía de los adultos mayores en la realización de trámites cotidianos y la comunicación con sus allegados.

Las personas interesadas en sumarse a los encuentros pueden comunicarse al 343 4162711, donde se gestiona el proceso de inscripción previa.