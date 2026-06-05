TN en La Plata: Franco Bodrato Mionetto logró la pole provisoria de la Clase 2

El oriundo de Quilmes logró el mejor tiempo de la división menor en el primer ordenamiento.

La actividad de la quinta fehca del Turismo Nacional comenzó este viernes en al autódromo Roberto Mouras de La Plata, con entrenamientos y clasificación para la Clase 2 y ensayos para la Clase 3. En ese contexto, Franco Bodrato Mionetto logró el mejor tiempo al cabo de la primera tanda clasificatoria de la división menor.

El piloto del equipo Hero Motos Racing cronometró 1m33s859, superando por 0s094 a Valentino Quattrocchi, autor del mejor tiempo en la tanda general de entrenamientos, mientras que Martín Leston se ubicó en tercer lugar, a 0s917 del líder. El piloto quilmeño pudo ascender en el clasificador sobre el final de la jornada, a bordo del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición.

Horacio Evolo cerró un excelente día de actividad al quedar en cuarto puesto en la primera clasificatoria, completando una jornada en la que siempre estuvo entre los primeros diez clasificados. Francisco Coltrinari, líder del Campeonato 2026 de TN Clase 2, culminó la primera tanda clasificatoria ocupando el quinto lugar, distantes 0s425 del líder.

El resultado de la primera tanda clasificatoria representa una jornada altamente positiva para Alquat Motorsport, a partir del asesoramiento que brinda a Franco Bodrato Mionetto y a Horacio Evolo, además de la atención del Toyota Yaris que utiliza quien se destacó en los entrenamientos generales del día de hoy.

Con una segunda tanda clasificatoria a disputarse desde las 11 del sábado 6 de junio y las tres series clasificatorias desde las 15, continuará el Gran Premio elf - Copa Crossmaster para TN Clase 2, cuyo líder anual es Francisco Coltrinari, hoy líder en el primer entrenamiento y dueño del quinto tiempo en la etapa clasificatoria que cerró la primera jornada en el escenario platense.

Jeremías Olmedo dominó en la Clase 3

A bordo de un Chevrolet Cruze atendido por Salvita Racing, Jeremías Olmedo cronometró por primera vez desde su debut en TN Clase 3 el mejor tiempo al cabo del primer entrenamiento. Fue sobre el final del Grupo B de entrenamientos, tras marcar 1m30s813.

El piloto salteño superó por 0s177 a Jerónimo Teti y por 0s243 a Facundo Ardusso, quien ubicó a su Toyota Corolla entre cuatro Chevrolet Cruze, dado que Agustín Canapino se ordenó en el cuarto puesto, distantes 0s649 del líder. En tanto, Alfonso Domenech completó las principales posiciones, distantes 0s738.

Facundo Chapur, ganador de la cuarta fecha y actual líder del certamen, ubicó en séptimo puesto al Honda Civic del equipo Larrauri Racing, a 0s784, por detrás de Mauricio Lambiris, quien fue 0s017 más veloz que el piloto cordobés. En tanto, Bautista Damiani, Fabián Yannantuoni y Ricardo Risatti completaron la primera decena de clasificados en la única actividad de TN Clase 3 en la jornada de este viernes.