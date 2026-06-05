Padecía Parkinson: falleció el Indio Solari, mítico cantante de Los Redonditos de Ricota

La noticia del fallecimiento de Indio Solari este 5 de junio sacudió a la escena musical y cultural argentina. Figura central del rock nacional, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un legado que trasciende generaciones y estilos. Su partida marca el cierre de una etapa para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural.

El cantante, conocido por su bajo perfil y su esquiva relación con los medios tradicionales, murió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó. Según pudo saber Teleshow, se realizará la autopsia por protocolo y para que quede establecido el causal de muerte. Su última aparición pública fue en enero pasado, través de un mensaje cuando recibió el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

El artista había nacido en Paraná y construyó alrededor de su figura un magnetismo singular. Su influencia se extendió mucho más allá de la música, convirtiéndose en un referente de la contracultura y en uno de los personajes más enigmáticos del arte argentino de las últimas décadas. Para muchos, su voz y el uso de metáforas en sus letras lo convirtieron en una figura central dentro de la música popular argentina, consignó el portal de Infobae.

En 1975, en la ciudad de La Plata, Indio Solari y Skay Beilinson fundaron Los Redondos. Desde sus primeros pasos, la banda estableció una estética propia, tanto en lo musical como en su modo de relacionarse con el público. La independencia artística y la distancia respecto de los grandes medios marcaron a fuego el recorrido de la banda, que editó nueve álbumes de estudio hasta su disolución en 2001. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado y Luzbelito forman parte del repertorio esencial del rock argentino.

La separación de Los Redondos supuso un hito en la carrera de Solari. No fue hasta 2004 que presentó el primer álbum de su nueva etapa, bajo el nombre de LFDAA: El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Siguieron Porco Rex en 2007, El perfume de la tempestad en 2010 y Pajaritos, bravos muchachitos en 2013. El último trabajo de estudio, El ruiseñor, el amor y la muerte, vio la luz en 2018. Durante esta etapa, Solari mantuvo una relación intensa con su público, que lo acompañó fielmente en cada presentación.

El último recital en vivo de Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en 2017. Fue un evento masivo, en el que nuevamente se puso de manifiesto la dimensión popular de su convocatoria. Desde entonces, se volcó al trabajo en estudio y a la publicación de libros, mientras su salud comenzó a ocupar un lugar central en su vida pública. En 2020, recurrió a las técnicas holográficas para ofrecer un concierto virtual, anticipando el final de su ciclo sobre los escenarios, destacó el portal de Infobae.

En marzo de 2016, Indio Solari confirmó públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, en un gesto que sorprendió y conmovió a sus seguidores. El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante la multitud: “el Parkinson me anda pisando los talones”. Desde ese momento, la enfermedad se volvió parte de su narrativa pública, y Solari no dudó en hablar abiertamente sobre su experiencia.

El avance del Parkinson no solo modificó su rutina, sino que también lo obligó a tomar distancia de los escenarios. En 2023, confirmó su retiro definitivo de las presentaciones en vivo debido a la progresión de la enfermedad. Aun así, encontró maneras de mantenerse activo en la música, participando en proyectos y conciertos virtuales gracias a la tecnología.

Ciudadano Ilustre de Paraná

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná lo declaró en octubre de 2025 “Ciudadano Ilustre”. El proyecto oficial (aprobado por unanimidad) incluyó una iniciativa para identificar con una placa identificatoria digital (código QR) su casa natal, ubicada en la calle 25 de Mayo 114.

En el artículo de ANÁLISIS publicado el 29 de junio de 2025 con el título “Proponen declarar al Indio Solari, Ciudadano Ilustre de Paraná e identificar su casa natal”, se compartió parte de la reconstrucción de su memoria paranaense en el subtítulo Memorias del Indio.

En su biografía “Recuerdos que mienten un poco”, Solari rememora escenas de su niñez en Paraná: caminatas por la Plaza 1º de Mayo junto a su madre Nélida, el asombro ante las bandas que tocaban en la pérgola, y los juegos en casa frente a una radio de madera, donde “dirigía” con una batuta improvisada hecha con una cañita. Esos recuerdos, cargados de emoción y significación, constituyen los primeros vínculos del artista con la música.

“Volvía a casa flotando en el aire, colocado como si hubiese salido de un recital”, escribió el músico. Ese primer contacto con los sonidos y la emoción estética habría sido decisivo en la construcción de su sensibilidad artística.

El proyecto destaca que identificar con precisión la casa natal del Indio no fue una tarea sencilla. Si bien el propio Solari relató haber vivido en la antigua residencia del jefe del Correo, la numeración de su acta de nacimiento (25 de Mayo 52) no coincidía con ese inmueble. A partir de esta contradicción, se inició una investigación que incluyó consultas a archivos catastrales, documentos municipales, relatos de antiguos vecinos y planos sanitarios históricos.

El hallazgo de una fotografía publicada en el sitio Paraná hacia el mundo, y un comentario de la señora Zoraida Vásquez Beveraggi –exvecina de la zona– permitió reconstruir el domicilio exacto. Con apoyo técnico de la Dirección de Estudios y Proyectos de Obras Viales e Hidráulicas de la Municipalidad y de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, se determinó que la numeración histórica 25 de Mayo 52 hoy corresponde a los actuales números 110 y 114. El número 114, en particular, se identifica como la vivienda familiar donde residió la familia Solari.