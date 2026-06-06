Sin sobresaltos, Argentina superó a Honduras

Este sábado, la selección argentina de fútbol tuvo el primero de sus dos partidos preparativos para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el Kyle Field Stadium de College Station, Texas, enfrentó a Honduras en un encuentro que contó con el arbitraje del estadounidense Víctor Rivas.

El manejo de la pelota fue de Argentina desde el minuto cero. El equipo de Lionel Scaloni buscó principalmente por la banda izquierda con Nicolás Tagliafico y Giuliano Simeone. Durante los instantes iniciales hubo protagonismo de Valentín Barco en el manejo de la pelota junto a Giovani Lo Celso.

La primera ocasión de peligro fue con un centro desde esa banda y un cabezazo de Lautaro Martínez que Edrick Menjívar no tuvo dificultades en contener. En el desarrollo de la primera mitad no hubo muchas ocasiones más.

Para Honduras, una buena sucesión de pases terminó con un remate de media distancia de Edwin Rodríguez que se fue por encima del travesaño ante la estirada de Juan Musso. Estuvo cerca, pero no lo suficiente como para ser un problema para la valla argentina.

Recién a los 35 minutos tras un tiro en el travesaño de Lo Celso llegó la jugada que quebró el encuentro. Cristopher Meléndez cometió un error en la salida y pisó a Nicolás Tagliafico, jugada que el árbitro sancionó como penal (no pareció).

De la ejecución se encargó Lautaro Martínez, que remató a los 37 contra el poste derecho de Menjívar para poner el 1-0 parcial.

Antes del final del primer tiempo hubo dos chances más para el conjunto argentino. La primera fue para Simeone, que definió de taco tras un pase de Lo Celso, pero no consiguió darle potencia a su definición y la otra fue una chilena de Lisandro Martínez que se fue apenas por encima del travesaño.

Ya en el segundo tiempo se produjeron los ingresos de Rodrigo De Paul y Facundo Medina. De Paul fue clave para esos instantes iniciales, imprimiéndole ritmo al equipo argentino.

Una combinación rápida entre Lo Celso, Almada y Martínez dejó libre a Giuliano Simeone dentro del área. El delantero definió abajo y venció a Menjívar para el segundo gol a los nueve minutos. Argentina merodeaba el segundo tanto y finalmente llegó en ese momento, pero fue lo último de intensidad que hubo en el partido.

Facundo Medina tuvo su chance con un cabezazo y Tomás Aranda también probó al arco en su debut absoluto en el seleccionado, pero no lograron estirar la ventaja. Mientras tanto, el público pedía a Lionel Messi, que no ingresó, pero si fueron testigos de los debuts de Aranda, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas.

Argentina ganó bien, sin sobresaltos y sin preocupaciones desde lo físico. Lo próximo será el martes, día en que se espera que suba la intensidad para enfrentar a Islandia a partir de las 22 en el estadio Jordan hare de Auburn, Alabama.