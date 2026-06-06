Don Bosco ganó el clásico barrial y se acomoda en la tabla

Don Bosco se impuso en cancha de Neuquen y sube en la tabla.

Después de la victoria de Belgrano de este viernes por 1-0 ante Patronato, la novena fecha de la Liga Paranaense de Fútbol tuvo actividad en el estadio Luis Renaud perteneciente al Atlético Neuquen Club. Allí, Don Bosco y Los Toritos se midieron en un clásico barrial que se desarrolló bajo el cielo cubierto.

Durante el primer tiempo, el Tricolor sufrió la expulsión de Gian Franco Viola, de manera que a partir de los 19 minutos jugó con un futbolista menos. Sin embargo, aguantó en esa condición y a los 46 llegó la expulsión de Nicolás Godoy que dejó al Salesiano con diez e igualó las condiciones.

Durante el segundo tiempo el gol tardó en llegar, pero finalmente se le dio a Don Bosco, que abrió la cuenta por medio de Marcio Allegrini a los 45 minutos de la segunda mitad. Diez minutos más tarde aumentó la distancia con el tanto de Isaías Martínez para el 2-0 definitivo.

Con la victoria, Don Bosco alcanzó los 17 puntos e igualó la línea de Belgrano y San Benito, aunque este último debe jugar su partido el domingo (recibirá a Club VF). La actividad continuará este domingo a partir de las 15.30 con el desarrollo de seis partidos entre los que sobresale el duelo de Neuquen, el líder, ante Peñarol.

Resultados | Fecha 9

Viernes 5/6:

Patronato 0-1 Belgrano.



Sábado 6/6:

Don Bosco 2-0 Los Toritos.



Domingo 7/6 - Desde las 15.30:

San Benito - Club VF.

Ciclón del Sur - Camioneros.

Instituto - Universitario.

Palermo - Argentino Juniors.

Oro Verde - Formación Independiente.

Neuquen - Peñarol.



Martes 9/6 - Desde las 15.30:

Sportivo Urquiza - Atlético Paraná.



Posiciones

1°) Neuquen: 19 puntos.

2°) Universitario: 18.

3°) Sportivo Urquiza: 18.

4°) San Benito: 17.

5°) Belgrano: 17*.

6°) Don Bosco: 17*.

7°) Oro Verde: 16.

8°) Ciclón del Sur: 13.

9°) Club VF: 13.

10°) Atlético Paraná: 12.

11°) Patronato: 10*.

12°) Peñarol: 10.

13°) Instituto: 9.

14°) Camioneros: 7.

15°) Formación Independiente: 7.

16°) Los Toritos: 7*.

17°) Palermo: 1.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Tienen un partido más.