Ronaldo Nazário: “Messi es el mejor jugador de todos los tiempos”

Ronaldo, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, no ahorró elogios para el capitán argentino.

El brasileño Ronaldo Nazário elogió al capitán argentino Lionel Messi tras su histórico debut en el Mundial 2026 y aseguró que ya no deberían existir dudas sobre su lugar en la historia del fútbol.

Luego del triplete del capitán argentino en la victoria por 3 a 0 sobre Argelia en Kansas City, el exdelantero brasileño celebró el récord alcanzado y lo definió como “el mejor jugador de todos los tiempos”.

Con sus tres goles, Messi llegó a 16 tantos en Copas del Mundo, igualó a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica y superó a Ronaldo Nazário, que quedó tercero con 15.

Lejos de molestarse por haber sido superado, Ronaldo valoró el logro del argentino: “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, afirmó en declaraciones reproducidas por NA.

Ronaldo también destacó su vigencia a los 38 años: “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”.

El campeón mundial de 2002 fue todavía más contundente al afirmar: “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que él es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Tras recibir el premio al MVP, Messi respondió a las comparaciones: “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística”.