El entrerriano Lisandro Martínez lució uno de los chalecos refrigerantes en la vuelta al trabajo

Luego de su debut como titular en un Mundial, el gualeyo Lisandro Martínez lució este miércoles uno de los chalecos refrigerantes durante el entrenamiento de la selección argentina de fútbol en la calurosa Kansas, donde se registraron 36 grados. Se trata de un método muy utilizado en la Fórmula 1 para combatir el calor.

Martínez apareció junto a su compañero y amigo Cristian Cuti Romero en una de las fotografías publicadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la práctica del seleccionado tras el debut triunfal por 3 a 0 ante Argelia, con el triplete de Lionel Messi, por el Grupo H.

La empresa encargada de la indumentaria de la AFA le proveyó a la delegación este elemento que viene utilizando España desde que arribó a Estados Unidos. El chaleco es ajustable y cuenta con varios espacios donde se colocan geles refrigerantes que ayudan a disminuir la temperatura corporal de los deportistas en condiciones de calor extremo. También utilizaron botas aislantes, que tienen el mismo fin, pero para los pies.

#SelecciónMayor La rutina de entrenamientos continúa a paso firme.



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"Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal. Los ponemos para intentar que la fatiga se retarde un poquito y la recuperación sea más rápida", había explicado Carlos Cruz, preparador físico de La Roja. "Los estamos aplicando después de los entrenamientos para ayudar a la recuperación pero también los podríamos aplicar antes, sobre todo cuando salgamos del calentamiento, entre el calentamiento y el inicio, para ayudar a reducir esa temperatura corporal y que el jugador se sienta más recuperado para poder competir", añadió.

Estos chalecos, nuevos en el mundo del fútbol, se utilizan hace bastante tiempo en la Fórmula 1. Los pilotos lo suelen portar en circuitos en los que hace demasiado calor como Singapur, trazado que el campeón del mundo Nico Rosberg describió como: "estar en un sauna, en una bicicleta fija, durante dos horas". También es bastante utilizado en Australia y Qatar, otros dos escenarios con climas desafiantes.

La vuelta al trabajo de Argentina

En cuanto al entrenamiento, aquellos que jugaron 45 minutos o más ante Argelia realizaron trabajos regenerativos, mientras que los que no tuvieron actividad hicieron ejercicios con pelota. Como establece el protocolo de la FIFA, los primeros 15' fueron abiertos a la prensa, consigna TyC Sports.

Argentina disputará la segunda fecha frente a Austria el próximo lunes a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas sabiendo que si gana finalizará primera en el Grupo J, sin importar lo que suceda en la última jornada.