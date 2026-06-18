Entre Ríos recibirá de la Nación un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones

La Provincia de Entre Ríos recibirá un nuevo adelanto financiero de coparticipación por $150.000 millones, en el marco del esquema dispuesto por el Gobierno nacional mediante el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante 2026. El decreto publicado por el Gobierno nacional estableció un tope de $400.000 millones para este mecanismo de adelantos financieros destinado a las provincias incluidas en la medida.

El esquema establecido por el Gobierno nacional contempla adelantos de recursos coparticipables para atender necesidades financieras transitorias de las provincias. Se trata de fondos que pertenecen a cada jurisdicción y que son girados de manera anticipada para fortalecer su liquidez, con devolución dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal. A la fecha, ya se ha devuelto aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos, reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas.

La operatoria prevé una tasa del 15 por ciento anual, significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Este mecanismo ha sido utilizado históricamente por gobiernos nacionales de distintos signos políticos y constituye una herramienta prevista en la legislación vigente para administrar situaciones transitorias de caja sin recurrir a endeudamiento de mercado.

La medida contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante.