Incidentes y detenidos en una protesta por la muerte de un joven en Federación

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este miércoles en la ciudad de Federación, cuando un grupo de manifestantes se concentró en las inmediaciones de una vivienda ubicada en la zona de calles Los Jazmines y Pío XII, donde residiría un menor de edad que, según familiares y allegados de Thiago Ocampo, habría tenido algún tipo de vínculo con las horas previas a la muerte del joven de 18 años.

La movilización se produjo en medio de la conmoción que atraviesa la comunidad por el fallecimiento de Ocampo, cuyo caso continúa siendo investigado por la Justicia.

Durante la jornada, la fiscal a cargo de la causa, Luciana Herman, brindó información preliminar a FM Omega, sobre el avance de la investigación. Según explicó, de acuerdo a lo manifestado verbalmente por el médico forense de Chajarí, en el cuerpo del joven no se habrían encontrado traumatismos ni golpes visibles en su parte externa.

La funcionaria judicial también indicó que se encuentran bajo análisis registros fílmicos obtenidos en la zona de la obra en construcción ubicada en la intersección de calles Las Magnolias y Roca, lugar donde fue hallado el cuerpo. Asimismo, se están procesando distintas muestras periciales para determinar las causas del fallecimiento.

Otro de los datos aportados por la Fiscalía es que, según las imágenes obtenidas hasta el momento, Thiago Ocampo habría llegado solo al lugar y que no se observa el ingreso posterior de otras personas. No obstante, la investigación continúa y se siguen analizando cámaras de seguridad de otros sectores de la ciudad.

La movilización de familiares y allegados

Las explicaciones brindadas por la Fiscalía no lograron calmar la inquietud de familiares y allegados del joven, quienes durante la tarde se movilizaron hacia el domicilio donde residiría el menor al que señalan como una persona que habría estado relacionada con momentos previos al fallecimiento de Thiago.

Cabe destacar que, según publicaciones realizadas en redes sociales por Ruth Arriola, madre del joven fallecido, durante la mañana del lunes y antes del hallazgo del cuerpo, se había solicitado colaboración a vecinos de la zona de Los Jazmines y Pío XII para revisar cámaras de seguridad, debido a información que indicaba que Thiago habría tomado esa dirección luego de salir de un local bailable ubicado frente a Plaza Libertad alrededor de las cinco de la mañana.

Ante la movilización, la Policía implementó un operativo preventivo en el sector donde la policía debió dispersas a algunos manifestantes con balas de goma y a raíz de los incidentes hubo algunos detenidos. Según pudo saber 7Paginas, efectivos policiales establecieron un cordón de seguridad frente a la vivienda donde residiría el menor y también apostaron un móvil policial frente al domicilio de un familiar directo ubicado sobre la principal avenida de la ciudad.

Un nombre que vuelve al centro de la atención pública

De acuerdo con lo manifestado por algunos participantes de la protesta, el menor señalado tendría algún tipo de relación con las circunstancias que rodean la muerte de Thiago Ocampo. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente ninguna imputación ni vinculación judicial en esta causa.

Asimismo, vecinos recordaron que el mismo menor se encuentra imputado en otra causa judicial relacionada con el trágico accidente ocurrido hace dos años en el acceso a Federación, en el que perdió la vida una familia de Concordia.

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Thiago Ocampo continúa en pleno desarrollo y las autoridades judiciales aguardan los resultados de las pericias y análisis pendientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Desde distintos sectores se insiste en la necesidad de permitir que la investigación avance y que sean los resultados de las pruebas y las actuaciones judiciales las que permitan esclarecer lo ocurrido.

Fuente: 7Paginas