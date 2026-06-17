Fútbol: Inglaterra venció a Croacia en un estreno a puro gol en el Mundial 2026

En un choque europeo, la selección inglesa se impuso 4 a 2 a su par croata en el inicio del Grupo L del Mundial de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Este miércoles, los británicos lograron quedarse con los tres puntos tras un primer tiempo signado por la paridad, ya que se fueron al descanso 2 a 2 en Dallas.

Después de un penal que se pateó dos veces dado que Dominik Livakovic se adelantó al contener el primer remate, fue Harry Kane quien puso el 1-0 para los de Tuchel, a los 12 minutos de iniciado el encuentro. La alegría, sin embargo, duró poco dado que, a los 36, Martin Baturina convirtió un verdadero golazo para poner el 1-1 y vencer el esfuerzo del arquero Jordan Pickford, quien apenas logró rozar la pelota.

Los de Tuchel eran una tromba y así lo dejaron en claro con un potente cabezazo de Kane, quien entró en soledad por el fondo del ataque tras el centro de Declan Rice para poner el 2-1 a los 41 minutos del primer tiempo. De todas maneras, cuando la primera mitad parecía dirigirse hacia una victoria parcial de los ingleses, Ivan Perisic bajó con sutileza una pelota de cabeza para asistir a Petar Musa, quien definió ante Pickford y marcó el 2-2 justo en la última jugada del primer tiempo.

Lejos de sentir el golpe, Inglaterra salió con todo al segundo tiempo. Así, de la mano de una trepada de Jude Bellingham, los Tres Leones volvieron a ponerse al frente a los 4 del complemento. Desde allí, Croacia poco pudo hacer para contener los embates del equipo rival, que forzaron a que Livakovic se convierta en su figura con atajadas tremendas que evitan que la diferencia se amplíe. Esa resistencia del arquero croata, finalmente, se rompió sobre el final del encuentro, cuando Bukayo Saka asistió a Marcus Rashford para que este enganche, abra el pie, y selle el 4-2 en el marcador, a los 39 minutos.

Ahora, con los primeros tres puntos en el bolsillo, Inglaterra enfrentará en la próxima fecha a Ghana, el 23 de junio, en Boston, desde las 17. En tanto, Croacia buscará levantar cabeza ante Panamá, ese mismo día, desde las 20, en Toronto, señala TyC Sports.