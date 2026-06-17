Magistrados y contadores expusieron reparos y propuestas sobre la reforma previsional

Representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas participaron este miércoles de una nueva reunión legislativa para analizar el proyecto de reforma previsional. Durante sus exposiciones, plantearon observaciones jurídicas y técnicas, advirtieron sobre posibles consecuencias judiciales y propusieron modificaciones a distintos artículos de la iniciativa.

La exposición fue en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, ante las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos).

El encuentro de trabajo contó con la presencia de 14 senadores, en tanto la primera institución en presentarse fue la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

De allí el titular de la comisión directiva, Alejandro Cánepa, junto a Gabriela López Arango, plantearon “cuestiones que preocupan” del proyecto de ley. Cánepa pidió eliminar el artículo 8 del texto por el cual no se podría avanzar con medidas judiciales en contra de la reforma, ya que es “obvia su inconstitucionalidad”. Seguidamente dejó en claro que “hemos sido proactivos con la reforma”, valorando que “el diálogo se haya abierto” ya que “pretendemos que se sancione la mejor ley posible en beneficio de los entrerrianos”.

“El capítulo de la emergencia contamina la reforma previsional” manifestó el abogado, y en este sentido profundizó en el significado de la misma, la cual consideró como “parcial” lo que “la hace inconsistente en términos constitucionales y jurisprudenciales”.

“La emergencia no tiene demasiado sustento” señaló, para agregar que “el peso de la misma no puede caer solo sobre un sector de la sociedad, y sobre esto ya se ha expedido la Corte”. Más adelante hizo referencia a la “incertidumbre” que genera en el trabajador no saber cuánto va a cobrar según esta escala, y citó antecedentes en este sentido. “El sueldo no puede quedar sujeto al Poder Ejecutivo” ya que “la Legislatura le delega facultades”.

“Sin ser agorero, lo peor es hacer algo que no dure nada” dijo el representante de la Magistratura, en tanto apuntó al principio de no regresividad. Sobre esto, se explayó en cuestionar tres puntos: la fórmula para la determinación del haber inicial en 20 años para jubilaciones y pensiones; la movilidad, que al reducir 98 escalafones a un sector de la administración rompe el sistema de paritaria y la proporcionalidad; por último el traslado de la movilidad al pasivo que hoy es de hasta 60 días corridos y en el proyecto dice a partir de 60 días hábiles desde que ingresan los fondos.

Enfoque técnico

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos, se presentaron Javier Núñez Souza, Lorena Gerard, y Lisandro Tomé.

“Nuestro enfoque es técnico-objetivo y en pos de todos los entrerrianos” manifestó Núñez Souza. “Sabemos la magnitud del déficit de la Caja, de seguir en el tiempo implicaría mayor carga tributaria para muchos sectores”, agregó.

Por su parte Gerard habló de la solidaridad del sistema puro de reparto. Con respecto a la emergencia plasmada en la iniciativa, apuntó a las atribuciones legislativas que se delegan al Poder Ejecutivo, y a pensar que la carga en la emergencia sólo es para los activos. La contadora hizo un pormenorizado análisis de diferentes artículos del proyecto, en tanto para cada uno planteó modificaciones a la redacción “para clarificar conceptos”. Citó casos concretos de ejemplos en invalidez, pensión, trabajos públicos y privados, “estamos todo el tiempo en contacto con la gente y vemos complicaciones en la práctica para muchos entrerrianos”.

A su turno, Lisandro Tomé señaló que han realizado estudios con un enfoque más integral en la materia, como también un estudio comparativo de las 13 Cajas no transferidas del país, entre otros análisis de la problemática. Mencionó situaciones habituales como los aportes en diferentes Cajas y sostuvo que “no hay un convenio de transferencia de aportes con Nación”. En este sentido abogó por “medidas creativas para inyectar fondos al sistema” y reconoció que en el proyecto “hay varias herramientas que darían un poco de oxígeno” para este fin.

“Hoy tenemos poca litigiosidad” expresó ante los senadores y los diputados que seguían la exposición. Sin embargo, el contador advirtió que “si no se mantiene el nivel de vida actual, es un jubilado un juicio, si no se respeta el cálculo del haber inicial y la movilidad”. Desde el Colegio propusieron tomar los 15 mejores años de aportes, con una determinada fórmula, para hacerlo proporcional a lo que cada uno aporta, en tanto las movilidades deberían quedar como hoy están por escalafón.

Luego de las exposiciones hubo preguntas por parte de los senadores, referidas a la movilidad, estudios actuariales, y posibles recurrencias a la Justicia. La semana próxima, ambas comisiones continuarán con la ronda de escucha con otros sectores involucrados en la materia.

Presencias

Estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos), Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos), y Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos).