Buscan hogar para una niña de seis años que necesita cuidados especiales

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria destinada a personas residentes en la provincia que deseen ofrecer un entorno familiar a una niña de seis años.

La convocatoria está dirigida a quienes cuenten con disponibilidad de tiempo, red de apoyo sostenida y disposición para acompañar su crianza, ya que la niña presenta una discapacidad que condiciona su desenvolvimiento y requiere apoyos específicos para sus actividades cotidianas.

Actualmente recibe abordajes de salud interdisciplinarios, tratamientos terapéuticos de estimulación y asiste a una escuela especial. Se busca que la familia adoptiva pueda garantizar la continuidad de estos espacios.

La niña permanece desde hace tiempo en una Residencia Socio Educativa de la provincia, donde recibe cuidados institucionales y terapéuticos. Sin embargo, el RUAER remarcó que tiene derecho a crecer en el seno de una familia que la elija y la integre como hija.

Pueden inscribirse tanto quienes ya tengan un trámite iniciado en el RUAER como quienes aún no lo hayan hecho.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de agosto de 2025 mediante el siguiente formulario

Por dudas o consultas, se habilitaron los canales de contacto vía WhatsApp al +54 9 343 5 329475 o por correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar.