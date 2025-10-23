Banco Entre Ríos modernizó su sucursal en Crespo para mejorar la atención y acompañar el desarrollo local

El Banco Entre Ríos finalizó las obras de remodelación integral de su sucursal en Crespo, con el objetivo de brindar una atención más cómoda, moderna y ágil a sus clientes, empresas y comercios de la región.

La renovación forma parte del plan de modernización que la entidad viene desarrollando en distintas localidades entrerrianas, con el propósito de mejorar la experiencia de atención y acompañar el crecimiento de las economías locales.

Crespo es una de las ciudades más dinámicas de la provincia por su fuerte perfil productivo e industrial, y la actualización de la sede del Banco Entre Ríos busca acompañar ese desarrollo.

La renovada sucursal cuenta con 420 metros cuadrados de superficie total y un lobby ampliado de 10 a 80 metros cuadrados, que ahora ofrece mayor comodidad y capacidad para los usuarios. El edificio combina un diseño arquitectónico que se integra al entorno urbano con tecnología de última generación, pensada para optimizar la atención tanto presencial como digital.

Entre las principales mejoras, se destacan un lobby climatizado con cinco cajeros automáticos y dos terminales de autoservicio (TAS), sectores comerciales y de cajas renovados, una sala de reuniones y una sección de autogestión, donde los clientes pueden realizar operaciones de forma dinámica y segura.

“Queremos que cada persona que se acerque a nuestras sucursales encuentre un espacio moderno, accesible y pensado para sus necesidades. Esta remodelación en Crespo refuerza nuestro compromiso de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de seguir acompañando a la comunidad en su progreso”, señalaron las autoridades de Banco Entre Ríos.

Del evento participaron autoridades de la Municipalidad de Crespo, entre ellas el intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Hacienda, Evangelina Schmidt. En representación del Banco Entre Ríos, estuvieron presentes Alejandro Altamirano, gerente de Banca Minorista; Miguel Pacher, gerente del Sector Público; Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista; y Marcelo Pontti, gerente de Infraestructura.

Banco Entre Ríos reafirma su compromiso con la innovación constante, la cercanía con sus clientes y el impulso al desarrollo económico y social de todas las localidades entrerrianas.

(Esta nota pertenece al espacio publicitario)