Softbol: presentarán este viernes The Show Pro Series en Sala Mayo

El certamen se disputará en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel.

En conferencia de prensa se presentará The Show Pro Series, un torneo internacional de softbol masculino de Primera División. Será este viernes, a partir de las 18, en la Sala Mayo y contará con la presencia de autoridades del gobierno provincial y municipal, además de organizadores.

El certamen se disputará del 18 al 21 de marzo en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, epicentro de cuatro jornadas que prometen competencia de alto nivel y un verdadero clima de festival.

El torneo se desarrollará bajo el formato de franquicias, modelo utilizado en las principales competencias del mundo. En lugar de clubes tradicionales, competirán equipos conformados por marcas y proyectos deportivos que integran jugadores de distintos puntos del continente y del mundo, incluso con presencia asiática.

Participarán seis franquicias: Acción-Vortex (Argentina), South Argentina (Argentina), Caciques by Swing (Chile), City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela), Argentina U23.

La propuesta reúne talentos de distintos países, elevando el nivel competitivo y consolidando a Paraná como una plaza internacional del sóftbol, consigna Uno.

Según indicaron los organizadores, no solo será una competencia de alto rendimiento. La organización diseñó una agenda paralela con actividades deportivas y musicales para disfrutar durante toda la semana.

Miércoles 18

Partido exhibición U16 femenino

Show: La primera ley de Newton

Jueves 19

Encuentro exhibición U14 masculino (APS)

Show en vivo de Made In China

Viernes 20

Desafío de bateo con celebridades locales y referentes nacionales

Presentación de Show de La Montrull

Sábado 21

Gran final del torneo

Cierre musical a cargo de Mario Pereyra

Cada jornada contará con propuestas gastronómicas y espectáculos musicales, transformando el estadio en un verdadero festival deportivo.

Entradas y formas de pago

Las entradas se encuentran a la venta de manera online a través de gradatickets.com y se podrá adquirirlas mediante distintos medios de pago disponibles en la plataforma.