Caso Laurta: “Todo absolutamente planificado”, dijo el ministro de Seguridad cordobés

El Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindó declaraciones a Canal 9 Litoral sobre el avance de la investigación que involucra a Pablo Laurta, acusado del asesinato del chofer Martín Palacio y de un doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54).

Confirmó que Córdoba coopera activamente con la justicia de Entre Ríos en la búsqueda de las partes faltantes del cuerpo de Palacio, cuyo tronco y piernas ya fueron hallados. “Son la cabeza y los brazos lo que no sabemos a dónde los puede haber dejado en su camino a Córdoba Laurta”, explicó el funcionario.

Quinteros aseguró que todas las medidas procesales solicitadas por el juzgado de Concordia están siendo ejecutadas por las fuerzas cordobesas. “Aquí hay una familia que está esperando resolución. Hablo casi diariamente con el ministro (Néstor) Roncaglia para saber en qué está. Estamos absolutamente a disposición de la justicia entrerriana”, afirmó.

Respecto a Laurta, el Ministro detalló el operativo de seguridad para su traslado desde Cruz del Eje hasta Tribunales 2, donde fue indagado por el fiscal Gerardo Reyes.

Actualmente, el acusado permanece aislado en el penal de Cruz del Eje, ya que el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Bower está en construcción. “Por seguridad del propio interno, para evitar lesiones autoinfligidas y mantenerlo lejos de otros presos comunes, fue trasladado. No comparte celda con nadie”, explicó.

Sobre la captura de Laurta, Quinteros destacó su conocimiento tecnológico y la coordinación con Entre Ríos. “Tenía varios teléfonos en su poder; fue cambiando el chip para hablar. A partir de las 5 de la mañana de ese domingo, ya tuvimos interceptado ese teléfono. Las antenas comenzaron a detectar que estaba en Entre Ríos. Me comuniqué con el ministro Roncaglia, y gracias al trabajo fenomenal de la policía entrerriana, lo detuvieron en Gualeguaychú”.

El operativo también permitió rescatar a una mujer y a un menor que lo acompañaban. “Era nuestra mayor preocupación, porque no sabíamos qué podía hacer esta persona que estaba armada, y más después que nos enteramos lo que había hecho con Palacio”.

Quinteros describió a Laurta como alguien que actuó con total premeditación. “Desde que salió de Salto en su canoa, preparando varios días cómo cruzar, desde que llegó a Concordia, se juntó con el chofer, vino a Córdoba, llegó solo, quemó el auto en Villa Retiro, llegó a la casa de sus víctimas, a ambas las asesinó a sangre fría, se fue con su hijo en un taxi, después se tomó otro taxi en la terminal, ese taxi lo llevó a Gualeguaychú. Tenía absolutamente todo planificado. Está en pleno dominio de sus actos.”

Finalmente, el Ministro expresó su deseo de que Laurta reciba una condena ejemplar. “Seguramente va a ser juzgado y condenado como corresponde. Personalmente, ojalá que sea una pena ejemplificadora. Ojalá que tenga la prisión perpetua que se merece”.

(Fuente: Canal 9 Litoral)