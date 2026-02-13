Fin de semana largo: en Gualeguaychú se vivirán tres noches de magia y alegría con el mejor Carnaval del País

El sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero el Carnaval del País vivirá el fin de semana más esperado del verano. Espectáculos en vivo, comparsas deslumbrantes y una fiesta que se extiende con el After en plena pasarela.

El verano en Gualeguaychú tiene un pulso reconocible. Se oye en la percusión que ensaya desde temprano, en el murmullo expectante que rodea al Corsódromo “José Luis Gestro” y en esa energía colectiva que, cuando cae la noche, transforma 500 metros de pasarela en un escenario donde la ciudad se representa a sí misma.

Este fin de semana largo, la Fiesta Nacional Carnaval del País vivirá uno de sus momentos decisivos: tres noches consecutivas -sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero- que corresponden a la séptima, octava y novena jornada de la edición 2026. Tres capítulos que pueden marcar el rumbo definitivo hacia la copa.

Desde este año, el Carnaval ostenta con orgullo el rango de Fiesta Nacional. No es un detalle administrativo: es el reconocimiento a una construcción cultural de décadas, sostenida por clubes, talleres, familias enteras y generaciones de artistas populares que han convertido a Gualeguaychú en referencia ineludible del carnaval argentino y mundial. Esta edición lleva además los nombres de Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, homenaje que no sólo honra trayectorias individuales, sino una manera de entender el carnaval como trabajo, pasión y pertenencia.

El fin de semana largo no será únicamente una sucesión de desfiles. Será una experiencia extendida. Porque si algo distingue a esta temporada es la incorporación del After (el después), una propuesta que redefine la lógica tradicional del espectáculo. Una vez que la última comparsa abandone la pasarela, la música no se detendrá: el Corsódromo se convertirá en pista abierta, escenario vivo frente a la Casa Rosada, con espectáculos en directo que prolongarán la celebración sin costo adicional para quienes hayan ingresado al desfile. El sábado 14, la banda “Los Totora” encabezará esa continuidad festiva; domingo y lunes repetirán la fórmula con música en vivo, cantina abierta y espuma disponible, en una escena que funde carnaval y recital en una misma atmósfera.

Pero antes del After, la competencia. Y allí radica el corazón artístico de estas tres noches.

En sus primeras seis noches, el Carnaval del País volvió a ratificar su poder de convocatoria con cifras que promedian una temporada aceptable: más de 104 mil personas -cifras oficiales- vivieron en el Corsódromo las últimas seis noches de Carnaval.

De acuerdo a los datos informados por la organización en cada jornada, la primera noche fue de 15 mil espectadores; la segunda noche -la más baja históricamente- alcanzó los 12 mil espectadores; la tercera noche trepó a 18 mil asistentes; la cuarta noche registró un leve ascenso con 19 mil personas en el Corsódromo; la quinta noche repitió esa tendencia con una convocatoria levemente superior a las 19 mil entradas; y la sexta noche -la mejor hasta el momento- tuvo 21 mil espectadores.

En conjunto, las seis primeras jornadas lograron que 104 mil personas disfrutaran de la propuesta e hicieran del Carnaval del País la nave insignia de la temporada con un directo y positivo impacto cultural y turístico en esta edición 2026.

El desfile

La apertura del sábado estará a cargo de Marí Marí, del Club Central Entrerriano, que presenta “Genios” bajo la dirección de Gregorio Farina. La Rojinegra ha vuelto a demostrar que su historia no pesa: impulsa. Su propuesta articula fantasía y precisión técnica en un equilibrio que habla de oficio. Lo más interesante de “Genios” es la administración del tiempo escénico. No se trata sólo de impactar; se trata de construir climas. Las carrozas dialogan con el cuerpo de baile con una madurez notable, el vestuario evita el exceso y apuesta a una armonía cromática que ordena la mirada del espectador. Hay una búsqueda estética sostenida, casi obstinada, que confirma su ambición de campeonato. Marí Marí no corre detrás del efecto inmediato: construye una narrativa donde cada bloque encuentra sentido en el conjunto.

En segundo lugar, ingresará O’Bahía, del Club de Pescadores, con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, dirigida por Adrián Butteri. Si algo distingue a O’Bahía este año es la evolución narrativa. La comparsa ha comprendido que el crecimiento técnico no necesariamente implica sumar capas, sino afinar el engranaje. Los cuadros son más compactos, las transiciones fluyen con naturalidad y el relato onírico -inspirado en los cuentos clásicos- se percibe con mayor claridad. El uso del espacio del Corsódromo, esos 500 metros por casi 10 de ancho, se vuelve estratégico: la puesta envuelve sin dispersarse. La batucada sostiene el pulso de la pasión y la danza acompaña el relato con una energía contenida pero firme. O’Bahía compite desde la inteligencia estructural.

El tercer turno será para Papelitos, del Club Juventud Unida, que presenta “Vivos” bajo la dirección de Juane Villagra. La comparsa ha consolidado una identidad contemporánea que dialoga con la memoria sin quedar atrapada en ella. Su estética es vibrante, dinámica, con una energía que atraviesa casi todos los tramos del desfile. En estas últimas noches se ha percibido una mejora sustancial en la coherencia entre bloques coreográficos y ritmo musical. Papelitos parece haber encontrado una respiración más orgánica en la pasarela, donde cada sección se enlaza con la siguiente sin perder intensidad. “Vivos” no es sólo un título: es una declaración de principios. La comparsa apuesta a una vitalidad escénica que conecta de manera directa con el público y refuerza su lugar entre las grandes protagonistas.

El cierre estará en manos de Ará Yeví, del Club Tiro Federal, con “La resistencia”, dirigida por Guillermo Carabajal. Aquí el carnaval adquiere una densidad simbólica particular e inigualable. Ará Yeví conjuga contenido y espectáculo con una ejecución cada vez más depurada. La sincronización coreográfica ha ganado profundidad; la iluminación y el uso del color revelan una comprensión afinada del espacio escénico. No hay subrayados innecesarios: el mensaje emerge desde la organización visual y el trabajo corporal. La comparsa ha crecido en precisión y en potencia expresiva, confirmándose como una de las candidatas firmes a la copa 2026. “La resistencia” se sostiene en una épica colectiva que encuentra en la técnica su mejor aliada.

En este contexto de alta paridad, las tres noches del fin de semana largo adquieren un peso específico. No hay ventajas claras. Cada comparsa destaca en dimensiones distintas: narrativa, impacto visual, musicalidad, construcción simbólica. Esa diversidad de fortalezas convierte al campeonato en un territorio verdaderamente abierto. El jurado deberá evaluar matices, coherencias internas y niveles de ejecución en una competencia que ya no admite errores significativos. Y en una edición que tampoco soportará que se gane en el escritorio lo que se ha perdido en la pasarela.

La experiencia del público también forma parte de la ecuación cultural. El espectáculo comienza a las 21:30 cada noche y se recomienda llegar con anticipación para habitar el clima previo: el ingreso al predio, el recorrido por las tribunas, el encuentro con otros espectadores que repiten el ritual verano tras verano también es parte de la celebración. Porque el carnaval no empieza con el primer paso de baile; comienza en la espera compartida.

Beneficios

Precios y descuentos vigentes para el fin de semana largo

La Comisión Directiva mantiene el beneficio especial para los residentes del Departamento Gualeguaychú:

-Residentes: para el sábado 14 y domingo 15 de Carnaval, el valor es de $30.000; en tanto, el lunes 16, el costo de la entrada general será de $20.000. Además, el día lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas.

-No residentes (público general): todo el fin de semana largo, el valor será de $40.000.

Importante para residentes: las entradas solo se adquieren de forma presencial en las boleterías del Corsódromo (DNI en mano para acreditar domicilio en el departamento). Horarios: viernes de 9 a 13 y de las 17 a 21 h y sábado desde las 10 de la mañana. El ingreso al predio se realizará por una puerta determinada, con DNI obligatorio.

También se recordó que el espectáculo comienza a las 21:30 cada noche y se recomendó llegar con anticipación para disfrutar del clima previo y así evitar demoras.

Las entradas como las ubicaciones se pueden adquirir en las boleterías, sábado, domingo y lunes de 9 hasta cierre del espectáculo o en el portal www.allaccess.com.ar

Sin embargo, más allá de cifras y horarios, lo que se jugará en estas tres noches es algo más profundo. El Carnaval del País no es solamente una competencia artística: es una construcción comunitaria que dinamiza la economía, proyecta la imagen de la ciudad y reafirma una identidad cultural que se renueva cada año. Talleres de vestuario, diseñadores, músicos, iluminadores, coreógrafos, saberes y especializaciones, utileros y voluntarios sostienen una maquinaria creativa que encuentra en cada desfile su momento de consagración.

Cuando el último acorde del “After” se diluya en la madrugada y la pasarela quede en silencio, Gualeguaychú sabrá que ha atravesado otro fin de semana decisivo. Quedarán todavía noches por delante (la del sábado 21 y 28 de febrero), pero estas tres jornadas marcarán el pulso final del campeonato. En el brillo de las carrozas, en la precisión de los cuerpos en movimiento y en la emoción de un público que no se retira cuando termina el desfile, late la certeza de que el Carnaval del País no es sólo una fiesta: es una obra colectiva en permanente construcción.