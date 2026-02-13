Juan Carlos Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior y será baja por varios meses en River

En medio de su crisis futbolística, River recibió otra mala noticia: Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Fue este jueves en la derrota del equipo de Marcelo Gallardo ante Argentinos Juniors en La Paternal, donde duró menos de dos minutos en cancha tras ingresar desde el banco de suplentes.

El defensor de 25 años entró a los 30 minutos del complemento luego de que Aníbal Moreno pidiera el cambio por una molestia en su tobillo. El ex-Talleres, que sumó tiempo de juego por primera vez en 2026, fue a trabar a un minuto y medio de su ingreso pero pisó mal, la rodilla derecha se le dobló hacia adentro y quedó tendido en el piso.

Rápidamente, se tomó el rostro y rompió en llanto, anticipando la novedad que trascendió el día después luego de pasar por la clínica: una lesión de gravedad, acaso una de las más temida por los futbolistas, ya que le demandará entre siete y ocho meses de recuperación para volver a las canchas.

Las imágenes fueron elocuentes y generaron un clima de tensión en La Paternal. Es que los médicos entraron al terreno de juego, se lo llevaron en camilla y todos sus compañeros desde el banco de suplentes se acercaron a consolarlo. Como el elenco de Marcelo Gallardo se quedó sin cambios, su equipo quedó con diez jugadores, consigna TyC Sports.