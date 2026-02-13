Llegan cuatro noches de batucada y competencia al corsódromo de calle Maciá

La directora de Museos y Patrimonio de la Municipalidad de Paraná, Gisela Valer, confirmó que este fin de semana largo se desarrollan los carnavales oficiales 2026 en el corsódromo montado sobre calle Maciá, con inicio de actividades a las 20 (excepto el lunes, que comenzará a las 19). La propuesta es organizada junto a las agrupaciones carnavalescas locales. El evento se realizará durante cuatro jornadas consecutivas e incluirá competencia en distintas categorías, feria gastronómica y participación de comparsas que llegan preparándose durante los meses previos.

En diálogo con A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), la funcionaria explicó el alcance de la propuesta y señaló que esta edición corresponde a los carnavales oficiales de Paraná, aunque aclaró que la celebración no se da solo en el corsódromo central. "Son los carnavales oficiales de la ciudad, pero cada barrio también tiene su propio carnaval y su impronta. Más allá de las jornadas principales del fin de semana largo, también hay festejos en distintos puntos y en localidades cercanas como Colonia Avellaneda y San Benito", explicó. Además, detalló que optaron por mantener el mismo sector urbano como sede: "Fue una decisión consensuada entre las agrupaciones carnavalescas y el municipio volver a apostar por esta zona de calle Maciá, que resulta accesible porque es un sector al que se puede llegar con distintos transportes públicos", indicó. Además, destacó que la infraestructura fue ampliada para mejorar la experiencia del público: "hemos podido casi triplicar la cantidad de gradas, así que el vecino y la vecina van a poder venir y disfrutar de un espectáculo artístico y, sobre todo, identitario de la costa del Paraná".

Valer explicó que el predio contará con señalética luminosa de bienvenida y recursos técnicos para el desarrollo competitivo, y precisó que "el corsódromo también tiene una pantalla gigante donde ahí van a poder ver también el conteo porque, por reglamento, frente al escenario y frente a donde están los jurados, tienen que tener un tiempo determinado que también entra dentro de la puntuación". Sobre el jurado, indicó que estará integrado por especialistas de ambas costas provinciales.

La funcionaria subrayó que una de las particularidades del carnaval paranaense es su carácter competitivo, algo que no ocurre en todos los corsos de la región. Recordó que en la edición anterior la ganadora fue la comparsa Emperatriz y explicó que las agrupaciones participan en categorías A y B, además de rubros específicos como batucada, batería y grupos carnavalescos. De acuerdo al desarrollo artístico que presenta la comparsa, son catalogados en estas diferentes categorías a las cuales ellos acceden a través de una inscripción libre que fue hecha en el mes de enero, donde se inscriben y presentan su carpeta con su contenido conceptual, porque cada agrupación carnavalesca presenta su enredo y eso es lo que van a ver, un desarrollo más allá de artístico, también cultural", describió.

Además, Valer afirmó que "nuestro carnaval es un carnaval inclusivo, diverso y además con un 25% de sus expresiones artísticas que son sustentables, es decir, ellos bajo la consigna de la preservación del medio ambiente tienen que reutilizar el 25% de su material". Esa exigencia reglamentaria promueve prácticas responsables en la confección de trajes, carrozas y escenografías.

Consultada por el aspecto social del carnaval, la directora describió un entramado barrial amplio y activo, con participación de sectores como Barrio El Sol, San Agustín, Bajada Grande y distintas zonas de la ciudad donde se escuchan ensayos de batucadas durante todo el verano. "La verdad que es una expresión identitaria de Paraná y que merece la pena que todos acompañen", afirmó, y señaló que muchas comparsas ensayan en domicilios particulares o gestionan espacios en clubes para poder prepararse.

Finalmente, destacó la jornada dedicada a las infancias, Tracatá, que se realizará el lunes y comenzará una hora antes que el resto de las noches: "es el carnaval de las infancias y están representados todos los barrios, porque la verdad que cuando se enteran de otro barrio van y participan".

La entrada general tendrá un valor de $5.000, y habrá acceso gratuito para menores de 10 años.

Se permitirá asistir con sillones y conservadoras, pero no con envases de vidrio.