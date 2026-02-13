Mordió la banquina de la autovía de la RN14, despistó y volcó a la altura de Concordia

El siniestro ocurrió esta madrugada y el personal de Comisaría Colonia Ayuí concurrió a las 5.20, a la altura del kilómetro 278 de la autovía “José Gervasio Artigas” de la Ruta Nacional 14.

Fue protagonizado por un Peugeot 206 gris, que transitaba de Sur a Norte. Era conducido por un hombre de 64 años que era acompañado por una mujer, de la misma edad. “El conductor perdió el control del rodado tras morder la banquina, despistó hacia la zona de pasto y se produjo el vuelco”, reportaron.

“Como consecuencia del hecho, no se registraron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en el vehículo”, se informó desde la Jefatura Departamental de Policía Concordia a El Entre Ríos.