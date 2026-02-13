La entrerriana Agustina Marín, supercampeona con El Talar: “Es como un premio”

La basquetbolista gualeguaychuense Agustina Marín se consagró campeona de la Supercopa de la Liga Femenina con El Talar y destacó que este título “es como un premio” para ellas tras semanas difíciles en la competencia nacional. Luego de superar a Ferro Carril Oeste por 84 a 80 en doble suplementario, la entrerriana dejó sus sensaciones.

"Es como un premio, una forma de materializar el bache que tuvimos en estas semanas. Fue feo, estuvimos intentando buscar soluciones de todos lados”, indicó la escolta con pasado en Juventud Unida de Gualeguaychú tras la final del último viernes en el Rosario Arena Sport.

“No nos importó nada, nos concentramos dentro de la cancha y en mejorar el grupo humano. Y me parece que eso fue la clave", destacó luego de la definición en la que aportó 13 unidades. La gran figura de la noche fue su compañera, Luciana Delabarba, con una planilla de 31 puntos, seguida muy de cerca por Estefaní Fajardo con un doble-doble de 17 y 13 rebotes.





En cuanto al conjunto Verdolaga, la máxima anotadora fue Florencia Fernández 21 unidades. En dos dígitos también estuvieron Julia Fernández 17 y Lucila Sampietro con 10.

"Me parece que fue un partido lindo de ver, muy lindo para todos los amantes del básquet. Estoy feliz de haber sido parte y le agradezco a cada persona que nos estuvo viendo, desde los del club hasta cada persona que está acá", completó Marín, una de las convocadas a la preselección argentina mayor.