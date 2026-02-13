Patronato presentó su nueva indumentaria para la Primera Nacional 2026

Patronato presentó este viernes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, su nueva indumentaria para la Primera Nacional. En conferencia de prensa, juveniles de la institución lucieron la flamante pilcha titular, suplente y de arqueros confeccionada por la empresa local Axfiu.

El lanzamiento contó con la participación del presidente del club, Adrián Bruffal, y el director técnico del plantel profesional, Rubén Darío Forestello, además del defensor Gabriel Díaz y el arquero Alan Sosa, quienes este viernes viajarán rumbo al norte del país para afrontar el debut en San Miguel de Tucumán.

Díaz, Bruffal, Frigerio, Forestello y Sosa en la presentación (Foto: Código Patrón).

Los juveniles Lukas Ciarroca, Francesco Valente y Enzo Galli fueron los encargados de lucir los nuevos modelos de camisetas, pantalón y medias que tendrán su estreno este domingo, a partir de las 19, cuando el Rojinegro enfrente a San Martín de Tucumán en La Ciudadela, por la 1ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

En ese contexto, Frigerio recibió la flamante camiseta titular con el número 10 en el dorsal (a diferencia de la última vez, cuando le colocaron el 1) y luego se la probó para el aplauso de los presentes en el campo de juego del reducto de barrio Villa Sarmiento.

Un detalle no menor para esta temporada es que Patrón contará con un solo sponsor en el frente de su nueva camiseta (IAPSER Seguros), a diferencia de otras campañas cuando agrupó hasta tres anuncios. El pantalón, en tanto, tendrá el auspicio de la empresa de energía de la provincia, Enersa.

