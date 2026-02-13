El dirigente políticamente correcto

En los pocos meses que lleva de mandato, Adrián Bruffal, mostró sus cartas y las combinaciones que realiza son más que interesantes.

El saco de presidente de Patronato parece caerle bien y habrá que decir que su gestión, enmarcada como principal objetivo hacia el fútbol profesional al menos en el corto plazo, intenta abrirle puertas no solamente a empresarios, sino dirigentes de alto rango y principalmente al Estado Provincial y Municipal.

Bruffal siempre estuvo ligado a la institución. Desde sus tiempos de jugador (incluso de Primera División en los 90), pasando a colaborador y luego dirigente. Aunque las mieles del éxito por los ascensos se lo llevaron otros dirigentes claves en el club como José Gómez, Oscar Lenzi (a pesar del descenso quedará en la historia como el presidente campeón Copa Argentina) o Miguel Hollmann (padre), Bruffal fue clave para conseguir refuerzos, por ejemplo, en tiempos complicados. Fue el que repatrió a José Luis Marzo o Víctor Muller en 2006 en adelante y de allí siempre estuvo, al margen de su perfil bajo. Muller hoy es el coordinador y mano derecha del dirigente.

Bruffal hoy juega de titular. Y los pasos que realiza en el arranque de gestión demuestran el camino que quiere seguir. Por un lado, recompuso la imagen del club con la Liga Paranaense de Fútbol. De hecho, mantuvo una reunión con el presidente Alejandro Schneider en la búsqueda de un diálogo fluido. “En él vemos un liderazgo positivo”, opinó el mandamás de calle Córdoba 53.

Bruffal también jugó fichas a nivel Estado. No por nada este viernes el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acompañó la presentación de la remera oficial del club en el mismísimo estadio Grella. Pero no se quedó en ello. También se vinculó con la intendenta Rosario Romero quien visitó La Capillita en noviembre pasado.

A diferencia de otras gestiones donde la política fue al club (gobiernos de Sergio Urribarri por ejemplo), en este caso la política es una arista (importante, por los montos que se dicen de apoyo en sponsoreo tanto estático como en la camiseta) más. A los empresarios los va vinculando y el juego lo abre con la llegada de futuros recitales en la institución.

Por si fuera poco, tiene la foto con Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA (lograda en la misma semana que Frigerio anduvo por la entidad). El Patrón recompuso la relación tras aquel partido bochornoso partido ante Barracas Central (Primera División) donde los entrerrianos fueron tremendamente damnificados.

Al socio también le hizo un guiño. El que paga la cuota entra gratis a la cancha. Habrá que ver la letra chica, pero la entidad, reacia en algunos momentos de abrir el juego por temores en futuras elecciones, generará la llegada de nuevos adeptos con posibilidad a votar. Si bien no hubo oposición tras la última Asamblea, puede que se genere una nueva oposición. Solamente en el 68 el oficialismo cayó cuando Fernando Gan se impuso a la lista del Padre Grella.

¿Qué queda por organizar? El resto de las disciplinas deportivas, seguir potenciando las divisiones inferiores y lógico que la frutilla del postre es el armado del plantel que desde el domingo afrontará la Primera Nacional. Con carisma convenció a Rubén Forestello para que regrese al club. Y sin dudas se apostó a su trabajo exitoso en los últimos tiempos, sumadas apuestas que llegaron como Franco Soldano. El excelente delantero (Forestello lo hizo debutar en 2011 en Unión de Sunchales) es la carta de jerarquía por su buen currículum, al margen de que las últimas estadísticas de gol no lo acompañan. “Acá se destapa”, dicen por el Barrio Tiro Federal o Villa Sarmiento, recordando lo sucedido con otros jugadores que luego reencauzaron sus trayectorias, tal es el caso del delantero paraguayo Gabriel Avalos.

Bruffal se siente cómodo en su función de presidente. Teje estrategias y camina con aplomo. Declara correcto, busca la foto política (AFA o Gobiernos), y trabaja para generar ingresos (del Estado y Privados). Esto al margen que el hincha espera que el equipo eleve su espíritu competitivo en conjunto con los buenos resultados.

Para sostenerse en el tiempo con números deportivos y económicos equilibrados, hay señales positivas. Y en el juego de palabras, señales que tendrá que mantener en el tiempo.