Desde hoy se podrán disfrutar de los tradicionales carnavales de Paraná

Paraná se prepara para un nuevo fin de semana a puro color, música y tradición popular con la edición 2026 de los Carnavales, que se desarrollarán en el predio de calle Salvador Maciá (entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin).

La propuesta volverá a reunir a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras, consolidando al carnaval como una de las celebraciones más convocantes de la ciudad.

Desfile de Competencia y Noche de Coronación

El atractivo central será el Desfile de Competencia, que se realizará durante tres noches consecutivas: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero.

El cierre será el lunes 16, con la tradicional Noche de Coronación, que incluirá además una nueva edición de Tracatá, el Carnaval de las Infancias.

Durante las tres primeras noches, el predio abrirá a las 20 y el desfile comenzará a las 21.

En la última jornada, Tracatá se desarrollará de 20 a 21 y luego tendrá lugar el Desfile de Coronación. El predio abrirá desde las 19.

Entradas y accesos

El valor de la entrada general será de $5.000. Los menores de 10 años no abonarán entrada. Se habilitará el cobro electrónico, y las boleterías estarán ubicadas en las intersecciones de General Gervasio Artigas y Calle Coronel Uzin.

Propuesta gastronómica y seguridad

El evento contará con un Patio Gastronómico, coordinado por las agrupaciones carnavaleras, donde el público podrá disfrutar de una variada oferta de comidas y bebidas. Cabe recordar que no se podrá ingresar con objetos de vidrio o punzantes para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Agrupaciones participantes

El despliegue en pista contará con la participación de:

- Comparsas Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá.

- Comparsas Categoría B: Fantasía y Alma Verde.

- Baterías: Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing.

- Conjuntos Carnavalescos: Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.

Tracatá Carnaval de las Infancias

El lunes 16 de febrero, previo a la Noche de Coronación, las infancias serán protagonistas de una nueva edición de Tracatá, con la participación de las agrupaciones que se inscriban hasta el viernes 6 de febrero. Las inscripciones para el Carnaval de las infancias se habilitan el lunes 2 de febrero.