En Bahréin, Franco Colapinto completó los test de Fórmula 1 con su nuevo Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto pudo completar con el Alpine A526 una nueva sesión de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, en Bahréin, y logrando un total de 137 vueltas durante ambas tandas cronometradas, cumpliendo con la planificación del equipo de Enstone en el desarrollo del nuevo coche.

Como en la primera sesión, el piloto argentino giró utilizando diferentes compuestos de neumáticos con los cuales evaluó el rendimiento con el auto configurado para girar en ritmo de carrera y de clasificación, analizando cuál configuración es la equilibrada para seguir evolucionando.

A excepción del incidente que protagonizó y paralizó los corazones en el box de Alpine al ver cómo el A526 se descontrolaba cuando el pilarense zigzagueaba para practicar una largada, obligándolo a corregir la trayectoria para evitar impactar contra el muro externo, la prestación fue satisfactoria. Luego, y al cumplir con el ensayo, su auto se detuvo en el ingreso de la primera curva, siendo chequeado por los técnicos del team.

Previamente, durante la tarde, Colapinto consiguió establecer una vuelta de 1m35s806, mejorando en un segundo lo hecho en la mañana de Bahréin y siendo el mejor registro para el A526, y con ello ubicarse octavo en la tabla de tiempos que lideró Mercedes con Kimi Antonelli registrando 1m33s669 (49 vueltas), quedando a 2s137.

El italiano fue escoltado a 249/1000 por su compañero George Russell, concretando el «1-2» del día; luego se ordenaron la Ferrari de Lewis Hamilton (138 vueltas) a 0s540 y el McLaren de Oscar Piastri a 880 milésimas. Ellos cuatro consiguieron ubicarse a menos de un segundo de Antonelli, consigna Campeones.