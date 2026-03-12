Escuela de Concordia limita el uso de celulares: “Desconectar para conectarnos entre nosotros”, es la premisa

La Escuela N° 81 “Jesús Nazareno” de Concordia aplica la restricción del uso de celulares en el ciclo básico de la secundaria.

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el Programa de Educación Digital, una iniciativa que busca “establecer pautas para la regulación del uso de nuevas tecnologías” en las escuelas con el objetivo de transformar de forma “gradual y sostenida” las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.

En ese marco, el Ministerio de Educación de Santa Fe hizo saber a las escuelas un conjunto de pautas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. El documento fija límites para la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar.

Así, se dispuso que “el uso recreativo de dispositivos digitales personales dentro del aula quedará prohibido para todos los estudiantes en todos los niveles y modalidades” del sistema educativo provincial. El enfoque oficial lo plantea como equilibrio: acceso a tecnología, sí; pero “preservar espacios pedagógicos adecuados para el desarrollo cognitivo, social y emocional” de niñas, niños y adolescentes.

En Concordia, la Escuela N° 81 “Jesús Nazareno” empezó a aplicar la restricción en el uso de celulares con los alumnos del ciclo básico de secundaria en 2025; este año, la disposición se amplió a los estudiantes del ciclo orientado. Ni siquiera se habilita el uso de dispositivo para el pago con billeteras virtuales para la compra de productos en el kiosco escolar, y por eso se alienta a los alumnos a ir con tarjetas de crédito o dinero en efectivo, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Mauricio Ordoñez, rector de la Escuela “Jesús Nazareno”, habló con el programa “Puro Cuento” de Radio Plaza 94.7, y aclaró que la medida no implica “prohibición” sino más bien “es como recuperar mejor lo que es el diálogo: desconectar el celu para conectarnos entre nosotros. Entonces, la idea un poco es que los chicos empiecen a mirarse a los ojos, a conversar en los recreos, que el docente no tenga dificultad cuando da la clase. En la escuela el celular está habilitado solamente si el docente lo necesita como una herramienta pedagógica. Vemos que el uso se ha desvirtuado, y el chico está más en la red cuando tendría que estar en el aula atendiendo al profesor. La decisión no es solo nuestra, sino que fue todo paso a paso”.

-¿Y los padres cómo reciben esta decisión?

-Todos acordaron. Nosotros no prohibimos que lleven el celular a la escuela. De hecho, lo llevan. Pero lo mantienen en la mochila, sin usar. Se ha hablado con el personal del kiosco para que habilite otros medios de pago y que el chico no esté con el celular; también la posibilidad de que los padres hagan transferencia de dinero al kiosco. Hasta ahora los padres están contentos porque vamos a priorizar la atención en lo pedagógico.

-¿Ya hubo interés de otras escuelas por conocer la experiencia de ustedes?

-Sí, la mayoría de las escuelas están teniendo este tipo de prácticas. Nosotros empezamos con el ciclo básico el año pasado y este año lo ampliamos al ciclo orientado, que son los más resistentes. Pero creo que se entiende. La mayoría sabe que es para poder estar más conectados humanamente, mirándonos a los ojos, conversando y dejar de lado un poco el dispositivo.

-¿Y ya empiezan a notar algunos cambios?

-Sí, en el ciclo básico se notó más participación de los chicos en clases, en los recreos ellos juegan de otra manera, tienen juegos didácticos. Sí, hubo cambios, entre ellos hay modificaciones. Se nota lo positivo, por eso es que lo extendimos ahora al orientado.

-¿Y cómo surge la idea?

-Íbamos viendo lo que pasa en otros países, vemos la cuestión de la neurociencia. Todo esto está estudiado. Necesitamos una educación de calidad y es por eso que empezamos a restringir este tipo de práctica, que está por ahí mal utilizada.

-¿Qué pasa con los docentes?

-Tampoco se le permite al docente llevar el celular y usarlo en la escuela. Buscamos tener la escuela libre de celulares también para el docente. Y para eso se le pide al docente que no use el celular mientras está dando las clases, a no ser que sea por una cuestión de herramienta pedagógica.