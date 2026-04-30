CGT Paraná convoca esta tarde a una jornada de protesta con movilización

La Confederación General del Trabajo (CGT) Paraná, convoca a una jornada este jueves a las 16 en la Plaza 1° de Mayo. La jornada comenzará con el acompañamiento a una clase pública organizada por estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Luego, a las 17, se realizará la concentración de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, para finalmente movilizar a las 18.

Desde la central obrera señalaron que la jornada se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y busca “defender la educación, el trabajo y la dignidad del pueblo” frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, manifestaron su rechazo a una eventual reforma laboral, al considerar que “no implica modernización sino precarización, pérdida de derechos y debilitamiento de las organizaciones sindicales”.

Asimismo, expresaron preocupación por lo que definieron como una “injerencia de la Justicia contra los trabajadores” y advirtieron sobre un escenario de recorte de derechos y avance sobre las estructuras sindicales.

Bajo consignas como “obreros y estudiantes unidos en la calle” y “no al modelo de exclusión”, la CGT Paraná llamó a participar de la jornada con banderas y consignas propias, apelando a la unidad y la organización como respuesta al contexto actual.

“La respuesta es colectiva: unidad, organización y lucha”, afirmaron desde la central, al tiempo que reafirmaron su posicionamiento con una consigna contundente: “Ni un paso atrás”.