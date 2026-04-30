Con una vigilia frente a Casa de Gobierno, AGMER convocó a una nueva jornada provincial de lucha

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó para este jueves, a las 20, en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, a una vigilia en el marco de la jornada provincial de lucha en reclamo de una oferta salarial que responda a las demandas del sector y en contra de la reforma previsional.

“En defensa de la Caja y nuestro sistema previsional; por un salario digno; en contra del ajuste en educación, invitamos a todos y todas a sumarse y acompañarnos, habrá olla popular y números artísticos”, dice la convocatoria del principal sindicato docente de Entre Ríos.

La vigilia, convocada para el último día de abril llevaremos será “a la espera del Día Internacional de las y los Trabajadores”. La convocatoria invita “a todos y todas a sumarse y acompañarnos, habrá olla popular y números artísticos”.

Los docentes vienen sosteniendo medidas y acciones en procura de conseguir un cambio de postura del Poder Ejecutivo.

El último jueves 23 se realizó una marcha provincial a Casa de Gobierno contra la reforma previsional, pero que también estuvo cruzada por la demanda de mejores salarios.

“No vamos a permitir que se avance sobre nuestros derechos ni que se ponga en riesgo el futuro de nuestros trabajadores jubilados y activos”, planteó el documento consensuado que se leyó al final de la movilización. “Exigimos a los legisladores que estén a la altura de las circunstancias, se informen debidamente en la defensa del sistema previsional, los derechos jubilatorios y las herramientas necesarias para su cumplimiento, la ley que emana de los trabajadores y las garantías constitucionales que nos asisten”, agregó.

Y observó: “Los entrerrianos y entrerrianas nos encontramos ante una propuesta de reforma previsional que nos preocupa, nos convoca y nos une en la defensa de lo que forma parte de la salud, dignidad y felicidad de trabajadores y jubilados”.

“La mencionada reforma, tal como se presenta, agrede, resiente, retrotrae históricas conquistas que la comunidad organizada supo alcanzar”, subrayó.