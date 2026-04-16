El Ciclo Puentes presenta una reversión satírica del cuento de Blancanieves

En el marco de la programación del Festival Ría Paraná y en una labor de articulación con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, la artista colombiana Diana Bolaño Meza presentará su espectáculo unipersonal titulado "Blancanieves Políticamente In-correcta". La función tendrá lugar este viernes 17 de abril a partir de las 21 en el Auditorio Profesor Walter Heinze, ubicado en la sede de la Escuela de Música de la ciudad de Paraná.

La puesta en escena despliega un trabajo de corte irreverente que amalgama diversos lenguajes escénicos como la narración oral, la bufonería, la payasería y el metateatro.

La trama se estructura a partir de la alternancia de dos versiones contrastantes sobre el clásico cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Por un lado, se expone una visión oficial y romantizada, llevada adelante por una narradora payasa que encarna la dulzura y la torpeza propias del género. Por el otro, irrumpe una contraversión bufonesca, de estética grotesca, que se encarga de burlar la estructura del cuento de hadas y las diversas realidades políticas y sociales que afectan al contexto latinoamericano, especialmente enfocadas en la situación actual de Colombia.

La obra dirigida y protagonizada por Bolaño Meza ahonda en temáticas de alta complejidad, como son la violencia simbólica y de género, la manipulación de las masas, el sexo, el amor y la corrupción.

Según indicaron desde la organización, el espectáculo funciona como "una incitación para releer y deconstruir los cuentos de hadas y las historias de violencia y opresión que nos han conformado y deformado desde nuestra más tierna infancia".

Las entradas generales tienen un costo de $5.000 y pueden adquirirse de forma anticipada al 343 5110311.