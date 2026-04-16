En Paysandú se palpitó la fecha del TC en Concepción del Uruguay

Con la presencia de autoridades políticas y pilotos, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de interpretación de Paysandú en la República Oriental del Uruguay, con motivo de la cuarta fecha de Turismo Carretera a desarrollarse este fin de semana en Concepción del Uruguay.

Nicolás Olivera, intendente departamental de Paysandú hizo referencia sobre lo que sucederá este fin de semana y la llegada del TC a Uruguay: “Les quiero dar la bienvenida, da gusto tenerlos acá. Lo de hoy es una presentación para invitar a toda la región a un evento tan importante como el que tenemos cerca. Es momento de acompañar. Éste un lindo motivo, que vale la pena, para que la gente pueda disfrutar un espectáculo de gran nivel y con un extra que es alentar a los uruguayos”.

Además del intendente, estuvieron presentes por parte de Paysandú: el director de Deportes, Guillermo Arias, su par de Turismo Diego Torres, y la cónsul argentina en Paysandú, Florencia Viyella.

Por el lado de Concepción del Uruguay estuvieron: la viceintendenta de Concepción del Uruguay, Rossana Sosa Zitto, el director de Deportes de La Histórica, Osvaldo López, y autoridades del autódromo. Además estuvieron los pilotos de Turismo Carretera: Mauricio Lambiris, el entrerriano Nicolás Bonelli y de TC Pista: Eddy Mion.

Para finalizar la jornada, Lambiris y Mion giraron con sus autos de carrera por la ciudad deleitando a los fanáticos.