Jugadores de sóftbol palpitaron el Mundial U23 con estudiantes de periodismo deportivo

Los jugadores de la selección argentina masculina sub 23 de sóftbol, Luciano Biondi, Felipe Muñoz y Joshua Poblete, visitaron este jueves el Instituto de Periodismo Deportivo “Justo José de Urquiza” en la antesala de su participación en el Mundial de la categoría desde la semana próxima en Sincelejo, Colombia. Allí, el representativo nacional buscará ser protagonista y un nuevo título, tras haber logrado el Campeonato Panamericano en La Pampa 2025.

Durante el encuentro, bajo la modalidad de conferencia de prensa, los jugadores dialogaron con los estudiantes sobre distintos temas: sus inicios en el softbol, la falta de difusión del deporte, sus entrenamientos en sus clubes y distintos seleccionados argentinos, las experiencias que han sumado en equipos del exterior y las expectativas que tienen para el certamen ecuménico.

“Yo creo nos sentimos candidatos, siempre. Venimos de ser campeones panamericanos. Si bien vamos a enfrentar a selecciones muy fuertes, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Son rivales duros, pero ellos también saben de la potencia que somos nosotros, los jugadores que tenemos, el plantel que formamos y la verdad que yo me siento muy confiado y obviamente con ganas de ganar, me imagino que los chicos también”, indicó el paranaense Muñoz y recordó el título obtenido en La Pampa.

Durante la cita mundial, Argentina compartirá el Grupo A con Japón, Nueva Zelanda (su rival del debut), República Checa, Colombia y Sudáfrica. En tanto que el B estará compuesto por Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca. Un dato no menor es que 8 (4 de cada grupo) de los 12 equipos participantes ha ganado al menos una medalla en alguna Copa Mundial de Softbol Masculino en alguna categoría.





“A mí me interesa ir a ganar todos los partidos. Para mí, somos muy buenos candidatos, venimos con la confianza de ser campeones panamericanos. Nosotros sabemos el plantel que tenemos. Creo que la mentalidad del equipo siempre es ir a ganar y a darlo a todos”, coincidió Poblete, elegido mejor outfield del Campeonato Panamericano U18 celebrado también en Sincelejo, en 2023.

En la antesala de la próxima copa del mundo, el santafesino consideró que siempre tuvieron “mentalidad ganadora” porque el softbol “es un deporte en el que siempre o mayormente se falla” y explicó: “Se dice que de 10 turnos, si vos bateás 3 sos buen jugador. Así que la mentalidad ganadora creo que siempre está en el grupo”.

A su vez, Biondi aportó: “Si no pensás en ganar, quédate en tu casa. Siempre tenemos ese pensamiento de ser candidatos”. De todas maneras, el jugador del CAE aclaró: “Yo pienso que siempre hay que ir de abajo. Nunca hay que llegar y decir ‘somos campeones del mundo’ porque, por ejemplo, en su momento nos agarró Singapur en el 2020, nos metió 10.000 carreras, nos durmió de entrada. Y eso es un golpe duro. Entonces prefiero ir muy tranquilo y después que pase lo que tenga que pasar, pero siempre muy humilde, nunca pretendiendo ser más de lo que se puede llegar a ser”.

Cabe destacar que los tres jugadores comparten plantel en la selección argentina U23 y el Club Atlético Estudiantes (CAE). Biondi fue subcampeón panamericano con el seleccionado argentino mayor y ha sido tricampeón panamericano y bicampeón del mundial de clubes con los Hill Chiefs United de Canadá.

Fixture y formato del torneo: