Tentativa de feminicidio en Gualeguaychú: piden elevar a juicio la causa contra el policía Mariano Corvalán

El Ministerio Público Fiscal dio por cerrada la investigación penal preparatoria tras el violento episodio ocurrido en agosto pasado. Mariano Leonel Corvalán está acusado de intentar asesinar a su pareja, la docente Carolina Huck, frente a su hija de 5 años, informó el sitio gualeguaychuense radio2820.com.

El fiscal a cargo de la investigación, Jorge Gutiérrez, solicitó formalmente la elevación a juicio para Mariano Leonel Corvalán (38), integrante de la fuerza policial, bajo la imputación de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (feminicidio).

Desde Fiscalía solicitaron 15 años de prisión efectiva para Corvalán, considerando que se trata de la máxima pena contemplada en el Código Penal para este tipo de hechos. La instrucción penal preparatoria arrojó una cantidad de 53 testigos, que constan en el pedido de elevación a juicio. Se corrió traslado a la querella a cargo de Pablo Di Lollo, como así también se notificó a la defensa técnica del imputado a cargo del Dr. Alfredo Vitale.

Los hechos

El episodio tuvo lugar el pasado 24 de agosto, alrededor de las 21.30 en la vivienda que la pareja compartía en la intersección de las calles Gutenberg y Rioja. Según consta en la investigación, tras una fuerte discusión, Corvalán utilizó su arma reglamentaria para disparar contra Carolina Ivana Huck (30), docente que en ese momento se desempeñaba como secretaria de una escuela de educación especial.

El proyectil impactó en la zona abdominal de la mujer, provocándole heridas de extrema gravedad.

Todo el suceso ocurrió en presencia de la hija de ambos, una pequeña de 5 años. Un elemento clave en la instrucción fue un mensaje de audio que la víctima logró enviar a una amiga a las 21.28, en el que se escuchaba el llanto de la niña y el pedido desesperado de auxilio: “Leonel me pegó un tiro, por favor pedí ayuda”.

Ataque y posterior intento de suicidio

Luego de disparar contra Huck, el propio Corvalán se comunicó con el Comando Radioeléctrico para solicitar una ambulancia. Según el informe policial de aquel momento, el agresor asistió a la víctima inicialmente y contactó a una hermana para que retirara a la menor del lugar.

Sin embargo, al arribo de los móviles de la Comisaría 4ª, Corvalán se efectuó un disparo en la mandíbula con la misma arma reglamentaria, en un intento de quitarse la vida.

Recuperación y situación procesal

Tanto Huck como su agresor, Corvalán, permanecieron internados en terapia intensiva del Hospital Centenario con pronóstico reservado durante un tiempo prolongado. Tras recibir el alta médica, Corvalán comenzó a cumplir prisión preventiva, medida que fue renovada en noviembre pasado debido al riesgo procesal y la gravedad del cargo.

Por su parte, Carolina Huck continúa con un proceso de recuperación física y psicológica tras las secuelas del ataque. Con el pedido de elevación a juicio por parte de la Fiscalía, la causa entra en su etapa final para determinar la condena del efectivo policial por el intento de feminicidio.