Cómo funciona el sistema de previsión para los contadores en Entre Ríos

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) destacó la importancia de la previsión social como parte integral del ejercicio profesional, a partir del funcionamiento de la Caja de Previsión Social para profesionales en Ciencias Económicas, una institución autónoma que comparte el mismo universo de matriculados.

Aunque se trata de entidades diferentes desde el punto de vista jurídico y administrativo, ambas están estrechamente vinculadas por la actividad profesional. La matrícula en el Consejo es la puerta de ingreso al ejercicio, y desde ese momento se activa también la obligación de aportar al sistema previsional que administra la Caja, con el objetivo de garantizar ingresos en la etapa pasiva.

La Caja de Previsión Social tiene como finalidad exclusiva administrar e invertir los aportes de los profesionales de manera eficiente y sustentable en el tiempo, asegurando el pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios. En ese sentido, su creación marcó un paso clave en la consolidación institucional del sector.

El presidente de la entidad, Luis Zacarías, señaló que “hoy la Caja está en pleno funcionamiento, con administración propia y percibiendo los aportes de los afiliados de acuerdo a lo que establece la ley y su reglamento”. Además, destacó que el sistema “funciona con total independencia jurídica”, lo que permite una gestión específica de los fondos previsionales.

Uno de los aspectos centrales de este proceso fue justamente la autonomía alcanzada. Según explicó, “la independencia jurídica le da protección a los fondos que administra la Caja, evitando cualquier confusión patrimonial con otras instituciones y garantizando que esos recursos estén destinados exclusivamente a la previsión de los profesionales”.

Este avance se enmarca en un proceso iniciado años atrás por referentes de la profesión, que permitió a los contadores entrerrianos contar con un sistema propio, al igual que otras profesiones. “Era una deuda pendiente. Hoy nos integramos a las más de 70 cajas profesionales que existen en el país, lo que representa un paso muy importante en materia de seguridad jurídica”, remarcó Zacarías.

En la actualidad, la Caja no sólo percibe aportes sino que también paga beneficios conforme a su reglamento vigente, mientras avanza en la implementación de un nuevo sistema informático que permitirá automatizar y mejorar la gestión administrativa y financiera.

Desde el CPCEER subrayan que este esquema refuerza la idea de que la previsión debe pensarse desde el inicio de la carrera profesional. En ese sentido, Zacarías sostuvo que “más allá de los aportes obligatorios, los profesionales pueden realizar aportes voluntarios que se traducen en mejores haberes jubilatorios”, e invitó a los matriculados a acercarse para conocer en detalle las opciones disponibles.

Finalmente, se destacó que la existencia de un sistema previsional propio permite no solo garantizar ingresos futuros, sino también fortalecer la organización institucional de la profesión. En este marco, el Consejo y la Caja, cada uno desde su rol, forman parte de un mismo entramado que acompaña al profesional a lo largo de toda su vida laboral.