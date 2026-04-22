Sanzberro respondió a Cavagna: “No hay incoherencia cuando lo que se impide es el debate”

El senador provincial Víctor Sanzberro (Frente Más para Entre Ríos-Victoria) salió al cruce de las declaraciones de su par Rafael Cavagna (JxER-Nogoyá) y rechazó las acusaciones de “falta de coherencia” en torno al tratamiento de la ley de concesiones viales.

“Hablar de incoherencia cuando el oficialismo utilizó su mayoría para impedir el debate es, como mínimo, una simplificación que no refleja lo que realmente ocurrió”, sostuvo Sanzberro. En ese sentido, explicó que “el bloque justicialista en el Senado no tuvo la posibilidad de discutir ni mejorar el proyecto, ya que no se habilitaron instancias reales de tratamiento”.

Además, subrayó que el propio Cavagna reconoció públicamente que transcurrieron “pocos días” entre la media sanción en Diputados y su tratamiento en el Senado, que fue aprobado en una sesión especial “innecesaria”. “Ese apuro es la mejor prueba de que no hubo voluntad de abrir el debate ni de escuchar propuestas para mejorar la ley”, afirmó.

El legislador remarcó que “no hubo cambios de postura, sino una posición clara y sostenida en el tiempo”. “El peronismo en el Senado valoró y acompañó las modificaciones introducidas por sus pares en Diputados, que mejoraban sustancialmente la iniciativa original”, dijo.

Entre esos avances, destacó que “se logró poner un freno a la posibilidad de concesionar servicios esenciales como la salud, la educación pública, la seguridad, la administración de justicia y el sistema penitenciario”.

Sin embargo, advirtió que “quedaron aspectos centrales sin resolver debido a la falta de debate”. “No se pudo garantizar que los usuarios no paguen peaje hasta que las obras estén mayormente realizadas, ni establecer con claridad la prohibición de cobro en rutas sin mejoras reales. Tampoco se logró limitar adecuadamente el poder de las concesionarias ni evitar mecanismos de endeudamiento sin control”.

“Cuando no se permite discutir, mejorar o corregir un proyecto, no hay incoherencia: hay imposición de una mayoría circunstancial”, concluyó Sanzberro.