Pasos fronterizos: para frenar compras en Entre Ríos, Uruguay incrementó el descuento impositivo en naftas

El descuento de impuestos uruguayos sobre naftas, mediante pago por medios electrónicos aumentó a 20% en la frontera con Argentina, donde hasta ayer aplicaba el 15%, para las estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera Fray Bentos-Puerto Unzué, Paysandú-Colón y Salto-Concordia.

Asimismo, en las estaciones que se encuentren a más de 20 kilómetros y hasta 60 kilómetros de dichos pasos de frontera, la reducción aplicable será del 10%. La nafta Súper 95 pasó de $ 88,03 a $93,36 ($74.69 con el descuento del 20%), premium de $90,90 a $96 ($76,80 con el 20%), sin aumentos para el supergás que se mantiene en $ 101,26, con la recarga de 13 kilos en $ 1.316,38 y el queroseno, en $ 74,68 por litro, informó el sitio uruguayo El Telégrafo.

En la frontera con Brasil aplicará 28% del precio de venta -hasta ayer domingo de 24%- en las estaciones instaladas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera de Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión. En el caso de las estaciones a más de 20 kilómetros y hasta 60 kilómetros de los mencionados pasos de frontera, la reducción aplicable será del 14%. Sin embargo, para que aplique el descuento del Imesi, el consumidor deberá cargar 50 litros por cada vez.

Los estacioneros consultados recordaron que --hasta ayer--, se permitían hasta 196 litros en el mes con tarjeta de crédito y 296 litros con tarjeta de débito. Hasta la noche anterior, el tope por despacho de nafta con el descuento del Imesi al 15% se estableció en $4.401 o 50 litros de nafta súper que desde hoy se incrementa a $4.668 o $267 más. También el tope mensual para las tarjetas de crédito estaba estipulado en $17.390 y de débito en $26.090, pero se informaba luego de las 0.

El ajuste de junio alcanzó al gasoil, aunque en estos casos no opera el régimen de devolución del Imesi aplicado a las naftas de frontera. El Gasoil 50S pasó de $ 57,72 a $61,76 con una suba de $4.04, el gasoil 10S de $66,27 a $70,91 o $4,64 de incremento.