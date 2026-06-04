Paysandú: el intendente reclamó que se metan a “laburar fuerte” para asegurar la inversión de HIF Global

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, reclamó una actuación más decidida del gobierno de Yamandú Orsi para concretar el acuerdo con HIF Global antes del vencimiento del plazo a fines de junio: “Para Uruguay es un enorme tema y para Paysandú es la batalla”.

“Lo veo con preocupación por los reflejos que el gobierno, el Ministerio de Industria, UTE y Ancap están teniendo con el tema”, afirmó, cuestionando que “frente a una inversión que aspira a ser la más grande de la historia del Uruguay, hay niveles del gobierno en los que parece que existen otros temas más importantes”.

Según publicó el sitio local El Telégrafo, fue directo con uno de los ministerios: “Que el Ministerio de Industria deje de tanto tuit, deje de tanta cosita y se meta a laburar fuerte para cerrar esto”.

Olivera subrayó que ya no basta con expresar voluntad política: “Hay que firmarlo, hay que cerrarlo, hay que abrochar el tema. Sería una pésima señal como Uruguay que ese plazo no se respete, porque una de las cosas que brindamos al mundo es estabilidad y certeza”.

Recordó que HIF tiene hasta diciembre para su decisión final de inversión, pero antes necesita garantías concretas del Estado: “Nosotros tenemos que pelear para que esto se firme en junio”.