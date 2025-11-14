El Ministerio Público de la Defensa participó de una visita a la Unidad Penal Nº 6

En el marco de las funciones y competencias del Ministerio Público de la Defensa (MPD), integrantes del organismo participaron de una visita a la Unidad Penal Nº 6 “Concepción Arenal” de Paraná, donde se alojan mujeres privadas de su libertad.

El defensor y la defensora de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la jurisdicción Paraná, Ignacio Mullor y Paula Montefiori, y la responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD, Lucía Tejera, recorrieron los distintos pabellones, áreas de talleres y demás sectores de la institución penitenciaria, junto a la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Laura Soage, y la jueza de Ejecución, Cecilia Bértora.

Se trata de uno de los monitoreos habituales a las unidades penales de la provincia que lleva adelante el MPD, con el objetivo de realizar un relevamiento de las condiciones de detención tanto de personas condenadas como de aquellas que se encuentran con prisión preventiva, en aspectos como higiene, situación edilicia, atención de la salud y asistencia jurídica, entre otros.

Las defensorías públicas de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad intervienen en todo lo atinente a la información, asesoramiento jurídico y representación de las personas privadas de su libertad o con una medida de seguridad, en los casos en que no hayan designado un abogado o abogada particular. Esta función se enmarca en las acciones de protección de los derechos humanos, acceso a la justicia y defensa integral, objetivos básicos del Ministerio Público de la Defensa.