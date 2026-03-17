Centro de rehabilitación Santa Ana: “Este cierre avergüenza”, dijo Osuna y apuntó a Frigerio, Walser y Milei

La diputada nacional Blanca Osuna apuntó al gobernador Rogelio Frigerio, al intendente de Colón José Luis Wasler y al presidente Javier Milei por el cierre de un centro de rehabilitación en Colón.

En el marco de su visita a Colón, donde participaría del encuentro que encabezó el gobernador por HIF Global, la diputada nacional Blanca Osuna se reunió con Alejandra Iglesias y Luciana Scelzi, directora y vicedirectora del Centro Santa Ana, que recientemente anunció el cierre de una de sus sedes. Participó la concejal Patricia Irigoy (bloque 17 de Octubre).

“Este Centro de Rehabilitación transita una grave situación como resultado de la falta de cumplimiento de la obra social de la provincia OSER, del PAMI, de Incluir Salud y de la ausencia de apoyo del gobernador Frigerio, de Milei y del intendente Walser”, dijo en sus redes sociales.

“El desfinanciamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, incumpliendo la Ley 24.901 en nuestro país, da lugar al abandono de cientos de personas con necesidades especiales y urgencias”.

“La situación afecta a quienes requieren medicación, terapias, traslados y cuidados permanentes, a sus familiares y también a profesionales que, con su desempeño, brindan atención y prestaciones específicas. Las familias están siendo exigidas a un esfuerzo económico que las supera, y el costo emocional frente a ese impedimento es enorme”.

Para la legisladora de Unión por la Patria, “este cierre, que avergüenza, es un ejemplo más del recorte en políticas públicas que está llevando adelante el gobierno nacional, con la complicidad del gobierno provincial”.

Hoy me reuní con Alejandra Iglesias y Luciana Scelzi, directora y vicedirectora del Centro Santa Ana de Colón, y con la concejal de esa ciudad, Patricia Irigoy.



Este Centro de Rehabilitación transita una grave situación como resultado de la falta de cumplimiento de la obra… pic.twitter.com/pu8gdHKPqN — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) March 16, 2026

(Fuente: El Entre Ríos)