Cristina Fernández declara en Comodoro Py en la causa de los cuadernos de la corrupción

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión, publicó elDiarioAR.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Fernández de Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

La audiencia de este martes será la segunda vez que CFK abandona su domicilio desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia por una peritonitis en diciembre pasado. Al estar en arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario Federal no interviene en el traslado: llegará a Comodoro Py en su propio auto, acompañada por su custodia, con la tobillera electrónica como único control de sus movimientos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó el traslado por escrito el 11 de marzo pasado y estableció que debe regresar “inmediatamente” una vez finalizada la audiencia. En su entorno no estaba definido CFK hará uso de la palabra o preferirá guardar silencio, aunque se descuenta un alegato político desde el estrado.

Al mismo tiempo, y desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Fernández de Kirchner se concentraron en la puerta de su casa, en San José 1111. Sostienen que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

CFK calificó de “farsa procesal” la causa Cuadernos y apuntó a Milei por $LIBRA

Cristina Kirchner calificó este lunes de “farsa procesal” la causa Cuadernos, denunció una operación mediática detrás de la convocatoria presencial a Comodoro Py este martes y aprovechó para atacar la gestión de Javier Milei y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió la expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Cristina apuntó directamente contra la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a declarar de manera presencial. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'”, escribió. Y añadió con ironía: “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Sobre la citación, fue escueta y desafiante: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”

En esa causa, la fiscal Fabiana León la acusa de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado, Carlos Beraldi, sostiene que los cuadernos fueron manipulados y que los imputados colaboradores declararon bajo extorsión, planteos que el tribunal rechazó.

El posteo completo de CFK previo a su declaración

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.

El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras “en cuadraditos” no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el “show debe continuar”.

Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…

P/D 1: Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…

Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle…

Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina.

P/D 2: Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares.