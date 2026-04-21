Apoyado por CAME, Bordet reactivó su proyecto para sostener “sin costo fiscal” a las pymes en zonas limítrofes

Gustavo Bordet expuso en las comisiones de Comercio y Pymes, su proyecto para sostener sin costo fiscal a las Pymes ubicadas en zonas de frontera, como una defensa ante la apertura indiscriminada de las importaciones.

El ex gobernador y actual diputado nacional, Gustavo Bordet (Unión por la Patria), insistirá durante este período de sesiones en el Congreso con un proyecto de régimen especial impositivo para las Pymes ubicadas en zonas de frontera en función de la apertura indiscriminada de las importaciones. Pidió el acompañamiento de todos los bloques legislativos y aclaró que la iniciativa no implica un costo fiscal adicional.

Este martes, Bordet expuso frente a sus pares de las comisiones de Comercio y Pymes, y de representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes han manifestado su respaldo al proyecto.

Durante su exposición, remarcó la necesidad de avanzar en una “armonización de fronteras” que permita dar previsibilidad a las economías regionales. “Las ciudades de frontera viven en permanente asimetría. A veces favorece a un lado del río y otras al otro. Necesitamos mecanismos compensatorios que estabilicen esa dinámica y eviten el cierre de pymes”, sostuvo.

El legislador entrerriano también subrayó que el proyecto no implica un costo fiscal adicional: “Los mecanismos de compensación se equilibran con la reducción de la informalidad. Es una herramienta para ordenar la actividad y mejorar la competitividad sin generar desequilibrios”.

Asimismo, pidió el acompañamiento de todos los bloques políticos para avanzar en un dictamen favorable: “No es una idea aislada, nuestros países vecinos ya cuentan con herramientas similares. Necesitamos igualdad de condiciones para que nuestras pymes puedan crecer”.

En representación de CAME, el director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad, Antonio Fabián Hryniewicz, graficó con crudeza la situación que atraviesan las zonas limítrofes. “Nos llaman desde Clorinda diciendo que las vidrieras amanecen con mercadería del Paraguay. Ese escenario se replica en todas las localidades fronterizas del país”, advirtió se consignó en un comunicado de prensa.

Hryniewicz señaló que la problemática excede lo comercial y está vinculada al crecimiento de la informalidad y el contrabando: “Hoy nuestras rutas nacionales se han convertido en verdaderos corredores de tráfico ilegal de mercadería. Esto ocurre en todo el país, desde Formosa hasta Mendoza”.

En ese sentido, citó datos del Foro Económico Mundial para dimensionar el fenómeno: “La economía informal e ilegal en Argentina alcanza niveles alarmantes y llega a representar una porción mayoritaria del movimiento económico. Esto es insostenible para cualquier esquema productivo formal”.

El referente de CAME respaldó el proyecto de Bordet al considerar que “plantea soluciones concretas a problemas estructurales”, y destacó que no afectará el equilibrio fiscal: “Los mecanismos de compensación ya existen en países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. No generan déficit, sino que ordenan lo que hoy ocurre de hecho: el contrabando permanente”.

Además, remarcó la urgencia de avanzar en una legislación específica: “Es inadmisible que en pleno siglo XXI Argentina no tenga una ley de comercio de fronteras. La ilegalidad es como un cáncer que, si no se trata, termina afectando a toda la economía”.

Finalmente, puso en valor el impacto del sector: “Las pymes representan el 90% del entramado productivo y generan el 90% del empleo. Si no abordamos este problema, estamos comprometiendo el desarrollo y el trabajo en todo el país”.