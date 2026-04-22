Caso Kathaleya: pareja de Paraná fue declarada culpable por la muerte de su hija en 2021

Tras siete días de debate, un jurado popular reunido hoy en Paraná declaró culpables a Cristian Gabriel Hernández y a Ariana Gisela González por la muerte de su hija de dos meses, Kathaleya, ocurrida el 12 de octubre de 2021 en la capital entrerriana. Al primero se lo declaró autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo; y a la mujer autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación.

Conocido el veredicto del jurado, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir las personas imputadas, se realizará mañana, a las 10, en Tribunales.

Además, la magistrada dispuso que hasta entonces las personas acusadas seguirán cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Durante el debate desarrollado en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná- el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana. Por su parte las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi asistieron a la imputada González, mientras que el imputado Hernández fue representado por los defensores oficiales Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

Se trató del juicio por jurados número 158 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Las posturas de las partes en el juicio

En su alegato de apertura, la fiscal Evangelina Santana dijo que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández". También sostuvo que la beba no murió por un accidente, sino por un patrón de "violencia extrema" con agresiones repetidas durante semanas.

La fiscal detalló que el cuerpo de la menor presentaba 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y en ambos ojos. "Los huesos de un bebé no se rompen solos. Se rompen con fuerza", enfatizó Santana.

Además, se describió el hogar de la pareja como un sitio de "suciedad, desorden y abandono", donde incluso se encontró una mamadera preparada con leche y alcohol etílico. Por estos hechos, las fiscales solicitarán la pena de prisión perpetua para ambos progenitores.

En tanto, el defensor público de Hernández, Rodrigo Juárez, pidió un veredicto de no culpabilidad, afirmando que su asistido "no tuvo participación en los hechos". La estrategia de esta defensa se centró en demostrar que existía una marcada división de roles: mientras Hernández cumplía extensas jornadas laborales de hasta 48 horas, el cuidado de la bebé recaía casi exclusivamente en la madre, Ariana González.

Juárez también sostuvo la "inexistencia de violencia de género" en la pareja y señaló que Hernández estaba preocupado por la salud de González, quien padece epilepsia.

Por su parte, la defensora pública Antonela Manfredi, quien asistió a González junto a Mariana Montefiori, presentó una teoría opuesta: "Ariana fue una más de las víctimas de Hernández". Según Manfredi, la mujer vivía atrapada en un círculo de violencia ejercido por un "agresor serial" que la anuló física y psicológicamente, impidiéndole defender a su hija o pedir ayuda.

La defensa destacó que González padece epilepsia y una depresión postparto severa que la dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad. "Ariana jamás realizó una agresión contra su hija. Ariana González no cometió este hecho, Ariana lo sobrevivió", concluyó la abogada.