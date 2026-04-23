Repudio por la ausencia del Estado provincial en el inicio del juicio por crímenes de lesa humanidad

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) emitió un pronunciamiento de enérgico repudio ante los hechos ocurridos en el inicio del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que comenzó ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. El proceso investiga crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar contra militantes políticos en la provincia.

El detonante de la declaración fue la ausencia del organismo provincial que debía intervenir en carácter de amicus curiae durante las audiencias. Para Rodher, “esta situación no constituye un error burocrático aislado, sino la consecuencia visible del vaciamiento sistemático de las políticas de derechos humanos en la provincia y, en particular, del desmantelamiento del Registro Único de la Verdad (RUV)”.

“Cuando el Estado se ausenta en un juicio de lesa humanidad, no es neutral. Está tomando posición”

El comunicado señala que desde hace tiempo la organización “viene denunciando el despido y desplazamiento de cuadros técnicos especializados, la pérdida de equipos de trabajo consolidados y el debilitamiento deliberado de áreas fundamentales para el acompañamiento de las causas judiciales”. Lo ocurrido en las audiencias es "la confirmación concreta de ese proceso".

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la red reafirmó que “estos juicios son conquistas del pueblo argentino en la lucha por memoria, verdad y justicia”, y exigió al gobierno provincial “que revierta de inmediato la situación, restituya las capacidades institucionales destruidas y garantice el acompañamiento efectivo del Estado en todas las causas de lesa humanidad en trámite”.

Organismos firmantes

Comisión Permanente de DDHH de Colón · Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay · Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader) · Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú · Hijos Regional Paraná · Hijos Regional Concordia · Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia · Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay · Liga Argentina por los Derechos Humanos · Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná · Memoria Colectiva de Villaguay · Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.

(Fuente: AIM Digital)