TC 2000 y Top Race definieron formatos para correr en Concordia

Concordia recibirá categorías nacionales el próximo 2 y 3 de mayo en su autódromo y en las últimas horas se definió el formato deportivo para el TC 2000 y el Top Race, quienes compartirán escenario con la Fórmula Nacional.

Según lo establecido por el Reglamento Particular de la Prueba (RPP), el TC2000 disputará un evento regular en el trazado entrerriano. Por lo cual, la actividad en pista consistirá de una prueba libre para pilotos autorizados y un shakedown el viernes.

La continuidad será el sábado con los dos entrenamientos oficiales y luego será el turno de la clasificación, tanda que utilizará el formato de vuelta lanzada para su desarrollo. Al finalizar cada entrenamiento, los pilotos podrán practicar la largada detenida en la recta posterior a la salida de la curva 2.

El domingo se abrirá con el warm up y después se realizará la competencia final. La carrera será con partida detenida, al igual que fue en El Zonda, donde se estreno el sistema después de un cambio en la relación de la caja de velocidades.

El formato del Top Race

Según informó la categoría, la actividad comenzará el viernes 1 de mayo con una tanda libre para pilotos autorizados que durará 15 minutos y un shakedown que será de 15 y en el cual girarán todos los pilotos.

El sábado será el turno de los entrenamientos oficiales, que serán dos: el primero de 25 minutos y el segundo de 20; mientras que por la tarde se realizará la clasificación a box cerrado en dos grupos que tendrán 10 minutos cada uno.

La jornada sabatina se cerrará con el sprint a 15 minutos más una vuelta.

El domingo por la mañana habrá un warm up de 10 minutos y más tarde concluirá la jornada con la carrera final a 25 minutos más una vuelta, consigna Carburando.