Sofi Drei será la artista invitada en la nueva edición de La Noche de las Ciudades

El nuevo encuentro de La Noche de las Ciudades será este sábado 25 de abril desde las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná) y tendrá a Sofi Drei como artista invitada. Habrá música, danza, gastronomía y emprendedores de Feliciano y Libertador San Martín. Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan.

Desde Libertador San Martín, se presentarán el taller municipal de Danzas Folklóricas, el conjunto Allegro del Instituto Adventista del Plata, Martín Ceraolo y Coral San Martín (Coro Municipal).

San José de Feliciano traerá la promoción de la Fiesta de la Torta Negra con degustaciones y stand de panificaciones, un espectáculo del ballet Ñe'á (danza litoraleña) y la presentación de la Expo Moda.

Como artista invitada se sumará la cantante paranaense Sofi Drei, con un repertorio de folclore argentino cuidadosamente seleccionado que refleja sus raíces e inspiración de barrancas, ríos y paisajes costeros.

Se invita a toda la comunidad a participar.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.