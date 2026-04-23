Cultura

Sofi Drei será la artista invitada en la nueva edición de La Noche de las Ciudades

23 de Abril de 2026 - 09:35

El nuevo encuentro de La Noche de las Ciudades será este sábado 25 de abril desde las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná) y tendrá a Sofi Drei como artista invitada. Habrá música, danza, gastronomía y emprendedores de Feliciano y Libertador San Martín. Con acceso libre y gratuito, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan.

Desde Libertador San Martín, se presentarán el taller municipal de Danzas Folklóricas, el conjunto Allegro del Instituto Adventista del Plata, Martín Ceraolo y Coral San Martín (Coro Municipal).

San José de Feliciano traerá la promoción de la Fiesta de la Torta Negra con degustaciones y stand de panificaciones, un espectáculo del ballet Ñe'á (danza litoraleña) y la presentación de la Expo Moda.       

Como artista invitada se sumará la cantante paranaense Sofi Drei, con un repertorio de folclore argentino cuidadosamente seleccionado que refleja sus raíces e inspiración de barrancas, ríos y paisajes costeros.

Se invita a toda la comunidad a participar.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.

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