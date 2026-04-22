Liliana Salinas: “Nadie se sienta con Javier Milei y no hay quién le diga cómo estamos en las provincias”

Liliana Salinas cuestionó la desconexión de Milei con las provincias, criticó el aislamiento político del oficialismo y denunció falta de diálogo y la crisis social y económica en Concordia.

En el octavo programa de la novena temporada del programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), la diputada provincial Liliana Salinas trazó un diagnóstico crudo sobre el presente político entrerriano y nacional, en una intervención que combinó definiciones tajantes, cuestionamientos internos y una lectura social atravesada por la urgencia.

Desde su posición dentro de un esquema legislativo fragmentado - “cinco diputados, cinco bloques unipersonales”-, la dirigente del Partido Conservador Popular y oriunda de Concordia sostuvo que su rol se distinguió por “levantar la voz” en un ámbito donde, según describió, “nadie habla nada”.

Salinas marcó distancia con el oficialismo libertario a nivel nacional, pese a haber sido parte de su armado inicial. “Siempre lo digo: no soy libertaria. Para mí ser libertario es una moda”, afirmó, al tiempo que confirmó que mantenía vínculos personales con referentes del espacio, aunque no con la actual conducción. En ese sentido, fue categórica al señalar una desconexión estructural entre el poder central y las realidades territoriales: “A Javier Milei no le llega nadie, esa es una realidad. Nadie se sienta con Javier Milei”, sostuvo, y agregó que “no hay un equipo que le diga cómo estamos en las provincias”.

La crítica no se limitó al plano organizativo, sino que avanzó sobre las consecuencias sociales de esa desconexión. “La gente tiene hambre hoy. La gente está en la calle hoy y entonces, se desesperan”, expresó, en una de las definiciones más contundentes en la entrevista de “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Según su mirada, las decisiones del gobierno nacional se tomaron “muy fuera de la realidad”, en un contexto donde -remarcó- “no se está haciendo nada” frente al deterioro social.

En clave provincial, la legisladora describió un escenario de aislamiento político entre los propios referentes libertarios. “No se comunican con nadie. No hacen territorio. No trabajan”, criticó a los legisladores nacionales de ese espacio, y añadió que incluso proyectos con consenso social, como la proyección nacional de la ley de anafilaxia sancionada en Entre Ríos, no encontraron acompañamiento. “Tuvimos que hablar con otros diputados que no son de la línea con la que entramos”, reprochó.

Uno de los tramos más críticos de su exposición estuvo dedicado a la realidad de Concordia. “Es muy triste. ¡Muy triste!”, reiteró, al describir una ciudad atravesada por la falta de empleo y el deterioro urbano. “Hoy es una de las ciudades más pobres… no hay fuentes de trabajo, no hay nada”, lamentó. En ese marco, cuestionó con dureza la gestión del intendente Francisco Azcué: “Es un intendente que no escucha, que no habla”, y aseguró que no mantiene diálogo con ningún sector político.

Pese a ese panorama, Salinas diferenció su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio, a quien definió como “una persona que escucha”. Explicó que su cercanía con el oficialismo provincial respondió a una lógica pragmática: “Hoy me sirve acompañar a Rogelio para poder llevar gestiones a mi ciudad”. En esa línea, no descartó respaldar una eventual reelección: “No creo que tenga competencia hoy”.

La diputada también evocó su origen peronista y la figura de Jorge Busti, a quien recordó como “un gran líder” y una referencia personal en momentos difíciles de su vida. Sin embargo, lamentó la actualidad del movimiento: “Falta de liderazgo, totalmente”.

En el cierre, al abordar el debate sobre “ficha limpia”, advirtió sobre las tensiones entre discurso y práctica en la política contemporánea. “Te hablan de transparencia y tienen denuncia por coimas en discapacidad. Entonces, es muy difícil todo lo que pasa. Es contradictorio”, concluyó, sintetizando una mirada que atravesó toda su intervención: la política sigue atrapada -como en un laberinto- entre la narrativa y la realidad.

- ¿Usted sigue sin ningún tipo de contacto con sus colegas libertarios fuera de la provincia o esa situación se fue revirtiendo, por ese acuerdo del gobernador Rogelio Frigerio con el presidente Javier Milei?

-No, trabajamos juntos, trabajamos… a ver… trabajamos en el mismo grupo. No hay problema con eso. Pero, por supuesto, cada uno con sus ideas. Siempre lo digo: no soy libertaria. Para mí ser libertario es una moda. Ellos con su ideología y yo con la mía. Pero, como compañeras de trabajo, nos lleva muy bien.

-Ustedes son cinco diputados, pero cinco bloques unipersonales.

-Sí, sí.

-Es algo que nunca existió desde 1983 a la fecha. Pero, se hablan…

-La única que levanta un poco la voz soy yo, que puedo llegar a dar una opinión. Pero, después los demás generalmente se mantienen todos como tranquilos.

-Y tiene que levantar la voz para que la escuche, para que se alineen.

-No, no. No me refiero a eso. Pero, sí soy de las personas que, si algo no está bien o algo no me gusta, lo digo. No me quedo callada. Doy mi opinión, y me gusta dar opinión.

-Usted se ha manifestado crítica del propio presidente Milei.

-Muchas veces.

-Incluso dijo que como que no se cumplió lo habían hablado en campaña. ¿Sigue con esa esa postura o ha cambiado?

-Sigo con esa postura. Cada vez me convenzo más que nada de lo que habíamos trabajado se está realizando. A eso lo vemos a diario. Quizás, si te encerrás dentro de un despacho y no salís, podés llegar a tener la misma postura. Pero, yo que hago mucho territorio, es imposible.

- ¿Tiene diálogo con algún funcionario nacional?

-Tenemos diálogo. Con los mismos que trabajé, con los que armamos La Libertad Avanza y que no son ninguno de los que están hoy cerca de Javier Milei, seguimos trabajando, seguimos en comunicación, o sea, hay una amistad de por medio y de mucho trabajo.

- ¿Y se siente escuchada? ¿Soluciona cosas si habla con alguno de ellos?

-Generalmente, me dedico mucho a la provincia. Únicamente que se necesite algo desde Buenos Aires, algún contacto de algo que necesitamos solucionar en Buenos Aires, sí. Pero, es tengo una manera particular de trabajar. Trabajé socialmente siempre en lo social desde hace mucho tiempo, hace 20 años que lo hago. Entonces, no necesito mucho de eso para darle una solución a alguien en Buenos Aires. Es algo que ya lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, entonces, se me es fácil eso. Pero, después, la comunicación con los pocos que tengo, las sigo manteniendo, sin ningún problema.

-Y las críticas que usted hace cuando la entrevistan, ¿se las transmite? Les dice lo que está ocurriendo en la provincia, que está pasando esto… o que alguien se hiciera presente, aunque más no sea de vez en cuando. ¿No sabemos por qué no aparecen en las provincias?

-No aparecen ni van a aparecer. Las informaciones directamente al presidente no le llegan, en absoluto. En campaña, nosotros trabajamos de una manera … a Javier Milei no le llega nadie, esa es una realidad. Nadie se sienta con Javier Milei y a eso lo hemos visto ahora con el gobernador.

- ¿Se sientan más con Karina Milei?

-Sí, siempre es Karina. Siempre fue así.

-Ah, siempre fue así. En la campaña electoral también.

-En la campaña también. Nosotros teníamos muy buena relación con las personas con las que armamos La Libertad Avanza, o sea con Carlos Kikuchi, con toda esa gente que trabajamos mucho, que tenía una relación directa con Javier. Y nosotros, nuestro contacto era de hola, ¿cómo estás? Y nada más. O sea, no era una persona que se sentara a dialogar y sigue siéndolo, sigue haciendo tal cual: nadie se va a reunir con él. No es su forma de trabajar. Pero, después de eso, no hay un equipo que le diga a él cómo estamos en las provincias, cómo está la realidad después de las paredes de Casa de Gobierno, esa es la realidad.

-Está mal eso.

-Por supuesto que está mal. Entonces, está muy fuera de la realidad. ¡Muy fuera de la realidad! Y es por eso también que toman las decisiones que toman. Más allá de que no juzgo y no pongo en desconocimiento lo que él sabe… lo que él sabe… todo el financiamiento que está queriendo lograr en el país y todas sus relaciones. Eso no lo pongo en tela de juicio a todo eso. Valoro mucho eso de Javier. Sé que una persona muy inteligente. Pero, también hay otra realidad que nos está pegando demasiado fuerte y no se está haciendo nada. A mí no me conforma que me digan “después de junio las cosas van a cambiar”, porque la gente tiene hambre hoy. La gente está en la calle hoy y entonces, se desesperan.

- ¿Y con Karina Milei no tiene punto de contacto? ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella?

-Con Karina fue después que terminamos… después que ya sumimos, que fue las últimas veces que hablé con Karina. Y después yo tomo la decisión de separarme, de armar mi propio bloque. Y era necesario que Javier tuviera su propio espacio político, su propio sello político. Sabía que era Roque quien iba a estar al frente de ese armado, y así que yo hice un paso al costado, como como bien siempre lo dije: no soy libertaria, fue la situación que me llevó a trabajar para Javier, porque era la posibilidad que teníamos. Pero, después cada uno representaba a su espacio.

Sin diálogo con los legisladores

- ¿Y con los legisladores nacionales de Entre Ríos tiene diálogo? Por ejemplo, con Beltrán Benedit.

-No. Beltrán no se comunicó nunca más con nadie desde un primer momento.

- ¿Cómo que no se comunicó más con nadie?

-Con ninguno de nosotros. O sea, yo lo convoqué, sí. En su momento, a mí me lo trajo, fue una sugerencia de nuestro candidato a gobernador, Sebastián Etchevehere. Tuve muy buena relación con él en campaña, fue excelente, la verdad que es una persona excelente. Pero, una vez que asumió, no se comunicó nunca más con ninguno de nosotros. ¡Con ninguno!

-O sea, que ni los llama ni pueden llamarlo ustedes.

- ¡No te atiende! No atiende. Con nadie. Y después, los que están hoy ocupando lugares y aparecieron después que ya ganamos. O sea, antes no estuvieron nunca. Ninguno de ellos nos acompañó en campaña. Después que ya ganamos y que ya habíamos hecho todo el trabajo, entonces, hoy son todos libertarios.

-De todos modos, hoy por hoy, ¿hablan con ellos o tienen la misma conducta que Benedict?

-No. No se comunican con nadie. No hacen territorio. No trabajan.

- ¡Y nadie dice nada! O sea, usted no levanta la voz y les pregunta cómo van a hacer campaña.

-Tengo mejor relación con la gente que no es de La Libertad Avanza… Hay proyectos de ley, por ejemplo, como la ley de Matías Colaprete (Nota de la Redacción: Ley N° 11242, promulgada en Entre Ríos a principios de 2026, establece el Sistema Provincial de Prevención y Actuación en Anafilaxia). Se trató acá y se hizo una ley en Entre Ríos y que queremos que sea una ley nacional. Ninguno aceptó trabajarla. O sea, tuvimos que hablar con otros diputados que no son directamente de la línea con la que entramos. Está bien, o sea, los respeto. Cada uno tiene su forma de trabajar.

-Lo mencionamos en la Editorial y es un tema nacional cómo bajó la adhesión al presidente en las diferentes encuestas del país.

-Tiene mucho que ver con eso.

- ¿Y lo hablan?

-No Ellos no lo hablan. Yo soy la única que lo hablan. O sea, acá pasa lo siguiente: nadie habla nada. Nadie levanta la voz para nada. Es como que tuvieran medido cada cosa que van a decir o prohibida la voz, no sé, decirlo… es una opinión personal. Pero, nadie levanta la voz para decir… yo no creo que se sientan bien viendo chicos revisando la basura. No creo que se sientan bien… tenés que ser demasiado inhumano.

-Claro, pero el tema es si no los quieren mirar…

-Y no lo miran, exacto.

-No lo miran ni los escuchan ni tratan de atender cuando le tocan el timbre.

-Hoy estamos con la ley de discapacidad, que es un desastre, todos sabemos. Pero, para eso tenés que tener un poco de conocimiento y haber tratado alguna vez con las personas con discapacidad o haberte acercado a las instituciones. No lo veo a ninguno de ellos acercarse a las instituciones. Entonces, es un desconocimiento total del que hay. Una cosa es que vos leas el proyecto y digas a todo que sí, y otra cosa es que realmente te involucres.

-Hoy hubo un cruce por el tema de discapacidad en la Cámara de Diputados de la provincia. Usted expresó su apoyo a la postura que había expresado la diputada Silvia Mariel Ávila. ¿Qué fue lo que ocurrió?

-Yo apoyé la preocupación de la diputada Laura Stratta. Eso que venimos tratando y que venimos hablando… ya lo hablamos ayer en la (labor) parlamentaria, que son sobre las becas del Sedronar que no están recibiendo en los Hogares (de Cristo). Y hoy se hizo un homenaje en la Cámara al Papa Francisco, y, sin embargo, no se está ayudando a los Hogares que él mismo creó. Entonces, es muy contradictorio eso. Y eso pedimos. O sea, no estamos culpando al gobierno provincial, no estamos culpando a nadie. Sí, que se hagan las gestiones necesarias para que esas ayudas lleguen lo antes posible, o que demos alguna solución. Pero, que no miremos para el costado, eso es lo que estamos diciendo.

La situación en Concordia

- ¿Cómo está Concordia? Hay mucha gente en situación de calle, comercio cerrado… cómo está socialmente…

-Sí. Concordia es muy triste. ¡Muy triste! Y lo ves cuando andas…

-Peor, no cambió con el actual intendente Francisco Azcué.

-Sí, cambió y cambió para mal.

- ¿Qué sería cambiar para mal?

-Y hoy sí podemos decir que (Concordia) es una de las ciudades más pobres. Al menos, antes entrabas y tenía una ciudad pintada, una ciudad limpia. Había gente en la calle, sí… siempre hubo… es una ciudad que se caracterizó por eso. Pero, hoy es triste, no hay fuentes de trabajo, no hay nada, nada, absolutamente nada. La gente no tiene en qué trabajar en Concordia. Entonces, la verdad que es muy triste. No se está haciendo nada, al contrario, porque… a ver… con este tema de sacar, de dejar sin trabajo a toda la gente como hizo el intendente en Concordia, que dejó mucha gente que seguramente estaba mal contratada. No estoy en contra de eso. Pero, tampoco consiguen trabajo hoy en el privado, porque el privado no tiene posibilidad, no tiene oportunidad. Es un intendente que no escucha, que no habla.

- ¿Tampoco habla con usted?

-Con nadie.

- ¡Cómo que, con nadie, diputada! No lo podemos creer.

-No se encuentra. Por ejemplo, hoy se firmó un acuerdo con una empresa brasileña que viene a instalarse a Entre Ríos, que se va a instalar en Diamante por la predisposición que tuvo el intendente de Diamante. O sea, ofrecer todas las oportunidades de su ciudad, porque necesita el caudal de trabajo que va a dar esta empresa. Esa misma visión me hubiese gustado que tuvieran el intendente de Concordia. Pero, no la tiene. Entonces, es muy difícil trabajar con el Municipio.

-O sea, no es que le sucedió toda una cuestión problemática con romper las estructuras del peronismo de más de 40 años. Es decir, usted considera que hay una actitud aparte, una actitud del intendente que no está bien.

-No lo vamos a ver con nadie, con ninguno de nosotros, ni con los diputados ni los senadores, no lo vamos a ver con nadie. Solamente se muestran los días que, por supuesto, el gobernador recorre Concordia. De otra manera, no lo está haciendo.

-Bueno, pero todo indicaría que va a ir o tiene una posibilidad de reelección.

-Seguramente va a ir a una reelección, pero colgado de la imagen positiva del gobernador, sin duda. Ese va a ser el arrastre que va a tener.

¿Usted considera que peligra su posibilidad de reelección?

-Él es muy consciente de los arreglos políticos que hizo en su momento para hacer hoy intendente. Y uno de los arreglos fue con nosotros, con La Libertad Avanza, que lo apoyamos y que dejamos que usara el nombre de Javier Milei, que saliera a decir que era libertario. Lo apoyamos mucho, mucho, y habíamos dado esa libertad: que el que quería apoyarlo, lo pudiera hacer, y esos son los votos que seguramente va a tener muchísima diferencia en la próxima elección, como también gente de su propio espacio que está muy enojado con él.

- ¿Gente de su propio espacio?

-Gente de su propio espacio, a los cuales él les ha fallado muchísimo.

- ¿Usted considerar que tiene posibilidades de que el peronismo vuelva?

-Espero que no, porque hemos hecho un trabajo casa por casa. Hemos hecho un gran trabajo en Concordia, porque sabíamos que Concordia era quien decidía los votos del peronismo. Entonces, se hizo un gran trabajo, un desarrollo increíble de logística en Concordia para poder ganar las elecciones. Pero, ojalá que después de ahora, después de mitad de año, cuando empecemos las reuniones y el trabajo, él pueda reaccionar con este tema. No sé cómo lo irá a hacer. Porque no sé cómo nos va a llamar a nosotros para sentarse con cada uno de nosotros y que nuestros equipos lo vuelvan a apoyar. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que está trabajando. Yo hago mucho trabajo social en Concordia, ese equipo mío y equipo de él mismo, que en su momento trabajó con él, hoy están trabajando conmigo y no con él. Entonces, es muy difícil.

- ¿Le marca críticas a Frigerio en este tercer año? ¿Usted habla con gobernador?

-Sí, sí. Él es una persona muy accesible a trabajar con cada uno de los diputados.

- ¿Le marca críticas?

-Sí, le marco críticas.

- ¿Cómo hacer? ¿Qué cosas le critica a Frigerio en lo que va de su administración?

-De él no tanto. Pero, sí de los lugares donde yo voy. (El gobernador es) una persona que escucha; muchas cosas se han solucionado porque lo he hablado directamente con el gobernador. Por ejemplo, todo lo que pasó en los comedores en Concordia fue algo que lo hablé directamente con el gobernador cuando vi que nadie más lo escuchaba, era algo que él tenía que saberlo. A mí me gusta cuidar ese aspecto de él, o sea, entiendo que es mucho y que no puede estar en todos los lugares y para eso estamos nosotros, ¿no? Los que hacemos territorio, traerle la información real.

-Bueno, pero Frigerio también tiene diputados de su partido…

-Supongo que los escuchará también. Igual que yo… no tengo… no sé… no tengo conocimiento de eso. Yo sé lo que hago yo…

- ¿Cómo es su relación con el diputado provincial Marcelo López que es de Concordia?

-Excelente. Trabajamos todos muy bien, sin ningún problema.

-Sentimos que está más cerca del bloque oficialista que de su propio sector.

- Sí, sin duda. Estoy más cerca del del bloque oficialista, porque me están dando la posibilidad de trabajar y de ser yo. O sea, para poder gestionar y poder llevar soluciones, tengo que acompañar a Rogelio. Si somos, a ver… soy política, sino no estaría en este lugar. Entonces, al ser política, tengo que jugar estratégicamente. Hoy me sirve acompañar a Rogelio para poder llevar gestiones a mi ciudad. Y eso es lo que hago. Lo acompaño y tengo palabra: le digo, voy a acompañarlo y lo acompaño. Si después, más adelante, lo acompañaré o no, todavía es muy prematuro para decirlo. Creería, hoy te puedo decir que sí, pero no sé qué pasará más adelante. Pero, me gusta acompañarlo. Es una persona que te deja trabajar. Y el oficialismo te deja trabajar y estoy cómoda.

- ¿Y está de acuerdo con la posibilidad de reelección del gobernador?

-Sí, espero que sí, que sea una reelección. No creo que tenga competencia… hoy no tiene competencia Rogelio.

- ¿Usted viene del peronismo?

-Yo vengo al peronismo.

-Tiene mucha militancia peronista. ¿Le duele la realidad del peronismo en Concordia, y en la provincia?

- Sí, sí. Me duele porque me imagino las charlas que tendríamos hoy con Jorge (Busti), cómo nos retaría hoy. Fue un gran líder para mí. Siempre trabajé mucho al lado de Jorge por una cuestión personal. En un momento muy difícil de mi vida, que no era ni siquiera militante, su esposa estaba en la Dirección de Discapacidad. Y cuando nace mi hijo, busco ayuda. Tuve la ayuda y la contención que necesité. Mi hijo está vivo, tiene 23 años. No sé si eso fue lo que le salvó la vida o no, pero era la posibilidad que tenía, que él tenga las cirugías que necesitaba. Las tuve. Nunca me cobró la acción. Pero, yo siempre me sentí como endeuda y lo acompañé siempre. Fue una persona para mí muy honesta en ese sentido humano, ¿no? Pero sí, falta de liderazgo, totalmente falta de liderazgo.

-En el Editorial mencionamos el proyecto sobre la ficha limpia, que está desde enero del 2024.

-Es que es muy difícil tratar un proyecto de ficha limpia.

- ¿Por qué? Si el presidente dice que también va a exigir ficha limpia.

-Está bueno. Ojo que está bueno. No estoy en contra de eso.

-Se van a molestar los que estén vinculados con la corrupción, obviamente.

-Es un tema que… a ver… va en contra del gobierno mismo. O sea, te hablan de transparencia y tienen denuncia por coimas en Discapacidad. Entonces, es muy difícil todo lo que pasa. Es contradictorio.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 22 de abril de 2026