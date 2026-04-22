Más familias de Villaguay, Villa Clara y Maciá contarán con las escrituras de sus viviendas sociales

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se rubricaron títulos de propiedad para familias pertenecientes a tres grupos habitacionales construidos por el organismo en las localidades de Villaguay, Villa Clara y Maciá.

En Villaguay, se firmaron las escrituras del barrio 40 Viviendas perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio; en Villa Clara, del grupo habitacional 29 Viviendas; y en Maciá, del barrio 40 Viviendas.

Los actos fueron encabezados por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda, quienes estuvieron acompañados por los intendentes de Villa Clara, Luis Guy; de Maciá, Ariel Müller; y los vocales de la repartición, Eduardo López Segura y José Artusi. También participaron el senador provincial Juan Conti, concejales, funcionarios municipales y los directores de las Regionales Oeste, Claudia Matteoda y del Centro Este, Gabriel Bochatay, entre otras autoridades.

Schönhals, en su alocución, destacó "la importancia que tiene la firma de las escrituras, ya que posibilita la regularización de la titularidad de la vivienda a un grupo importante de vecinos de estas localidades". Además, agregó: "Tener la escritura da previsibilidad, dignidad y tranquilidad a la familia de que la casa es suya".

Seguidamente, el funcionario indicó que “a partir de tener la escritura propia, las familias empezarán a construir otros sueños, porque el gran desafío era acceder a la propiedad. De ahora en adelante podrán contar plenamente con ese carácter de propietarios”. Asimismo, remarcó que “esto fue posible gracias a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio, que supo entender esta situación y dar respuestas a miles de entrerrianos que necesitan la escrituración de sus viviendas”.

Dentro del Programa de Regularización Dominial, la repartición provincial trabaja de forma articulada con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para concretar las escrituras.