“Ahora la responsabilidad es mucho más grande”, dijo Candia

Marcelo Candia habló de su nuevo presente en Patronato y de los desafíos que se avecinan.

Marcelo Candia comenzó formalmente a ser el entrenador de Patronato en la Primera Nacional. después de varios interinatos, el DT finalmente asumió como coach oficial y lo hizo con un empate en el Grella (0 a 0 ante Deportivo Maipú).

“Deportivamente es el paso más importante de mi carrera. Ahora es como que vas cayendo en la situación en la que estoy. Me cuesta dormir, se siente la presión”, expresó el ahora técnico elegido para conducir los destinos de Patrón en el torneo.

Forjado de las inferiores del club, Candia hace tiempo que vine siendo pedido por el simpatizante para que se haga cargo del equipo profesional. Y su turno llegó esta temporada tras la salida de Rubén Forestello

Candia explicó que esa presión no solo responde a la exigencia del cargo, sino también al respaldo de los hinchas. “Recibí muchas muestras de cariño, pero a la vez es una presión porque tenés que responder. Antes sabías que era DT interino por uno o dos partidos, había un límite en el cargo. Ahora es diferente, la responsabilidad es mucho más grande”, explicó Candia para luego agregar. “Este cargo me cambió en eso, duermo menos”.

En declaraciones a Canal Once, expresó que su mayor obsesión es el resultado: “Esto es otra cosa, acá te analizan por el resultado. Cuando dirigís estas categorías todo el día estás pensando en el equipo”, aseguró.

A pocos días de asumir en su nuevo puesto como DT principal de Patronato, Candia indicó que el equipo atraviesa un proceso de adaptación. “Estamos en un proceso de cambio, con una idea un poco diferente a la que se venía trabajando”

Más adelante, sostuvo que su intención con Patronato es salir a ganar en cualquier escenario. “Tanto de local como de visitante, la idea es siempre ganar. El otro día cuando viajamos a Almagro les dijo a los muchachos que yo no me iba a subir a un colectivo para ver qué pasa, vamos a ir a ganar. Ahora, si después hay que cerrar el partido y traer un punto porque es negocio, lo hacemos”.